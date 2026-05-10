e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι βλέπουν από Δευτέρα χρήματα στους λογαριασμούς

Το “χρώμα του χρήματος” θα δουν από αύριο έως τις 15 Μαΐου 54.260 πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά 61.505.000 ευρώ. Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα πληρωθούν:

από αύριο και τις 15 Μαΐου 20.500.000 ευρώ 900 δικαιούχοι σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. στις 14 Μαΐου 205.000 ευρώ 160 δικαιούχοι για παροχές ΟΑΕΕ.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:

19.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 31.000 δικαιούχους.

1.500.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 2.200 μητέρες.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

