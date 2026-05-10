Κυπελλούχος ΕΠΣΗ η Χερσόνησος για δεύτερη φορά στην ιστορία της(φωτο)

Η Χερσόνησος έγραψε ιστορία στις Αρχάνες, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο ΕΠΣΗ της ιστορίας της, επικρατώντας με 2-1 του μαχητικού Ρούβα στον μεγάλο τελικό του 5ου Final Four.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του λιμανιού ήταν ο Στέλιος Αγριμάκης, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Χερσονήσου, οδηγώντας την στην κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στην πολύ ανταγωνιστική ομάδα της Γέργερης, που πάλεψε μέχρι το τέλος αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την αναμέτρηση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τα πατήματά τους στα πρώτα λεπτά, πριν η Χερσόνησος ανοίξει το σκορ στο 13’. Ο Αγριμάκης βρέθηκε σε θέση βολής και έκανε το 0-1, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Μάριου Σηφάκη.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 17’, ο Παπαδάκης κράτησε «ζωντανό» τον Ρούβα με μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Μεταξάκη, ενώ στο 26’ ήταν ξανά σε ετοιμότητα σε κεφαλιά του Αγριμάκη.

Το 0-1 έμεινε μέχρι την ανάπαυλα, με τη Χερσόνησο να έχει τον έλεγχο και στο δεύτερο μέρος, χωρίς πολλές μεγάλες στιγμές στο πρώτο διάστημα της επανάληψης.

Ο Ρούβας προσπάθησε να αντιδράσει και στο 78’ είχε επικίνδυνη στιγμή, όμως ο Βασίλης Σηφάκης απομάκρυνε με τα ακροδάχτυλα τη σέντρα που πήρε πορεία προς την εστία.

Τελικά στο 86’ ο Αγριμάκης «τελείωσε» ουσιαστικά τον τελικό, όταν μετά από ασταθή απόκρουση του Παπαδάκη σκόραρε σε δεύτερο χρόνο για το 0-2.

Ο Ρούβας δεν τα παράτησε και στο 89’ ο Καλεμάκης μείωσε σε 1-2, βάζοντας «φωτιά» στα τελευταία λεπτά, όμως η Χερσόνησος κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε μία σπουδαία επιτυχία.

Έτσι, η ομάδα του λιμανιού ολοκλήρωσε ιδανικά μία ονειρική χρονιά, προσθέτοντας το Κύπελλο ΕΠΣΗ στην άνοδο στη Γ’ Εθνική και γράφοντας μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της.

ΡΟΥΒΑΣ: Παπαδάκης, Τζωρτζάκης, Διακάκης, Καλεμάκης, Μηλιαράκης, Κομνηνός, Κόκκινος, Παπακώστας, Κεβάνι(72΄Ψυχαράκης), Παπαδάκης, Τσατσάκης

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ: Σηφάκης, Πρέντι, Νάτος, Λουμπάκης, Κουτζαβασίλης, Δαμιανάκης, Ψαρράς(85΄Στεργίου), Παπαδιός, Παπάζογλου(85΄Παραθύρας), Αγριμάκης(91΄Κεφαλούκος), Μεταξάκης(66΄Φρόκου)