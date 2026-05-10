Πέτρος Χολίδης: Πέθανε ο πατέρας του
clock 18:00 | 10/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Χρήστος Χολίδης έχασε τον πατέρα του και ο τραγουδιστής  δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την κηδεία και τον αποχαιρέτισε με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

«Μόνο εγώ έλειπα. Ήρθαν όλοι να σου πουν αντίο. Σε λίγα χρόνια θα ρωτήσω το μπαμπά γιατί ήσουν σπουδαίος. Θα μου πουν ότι ξεκίνησες ξυπόλητος απ ένα χωριό της Κατερίνης, με ένα ακορντεόν στον ώμο και όνειρα κατέβηκες στην Αθήνα, Κατάφερες να διασκεδάζεις όλους τους γάμους των ποντίων. Τις περισσοτερες φορές χωρίς λεφτά γιατί τότε ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αργοτερα το 1973 εγραψες τραγούδι και τραγούδησες για τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια αργότερα σε θυμήθηκαν και σε βράβευσαν γι’ αυτό.

Έλεγες τότε τώρα μπορώ να πεθάνω. Αλλα εσύ περίμενες εμένα να έρθω στο κόσμο να δεις το όνομα σου να συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν με πρόλαβες παππού για λίγες εβδομάδες. Ο μπαμπάς θα μου πει ότι θα φροντίσει για όλα και ότι δε θα ξεχαστείς γιατί ησουν σπουδαίος. Και ο μπαμπάς ό,τι λέει το κάνει. Αντίο παππού. Χάρης Χωλίδης του Χρήστου», έγραψ ο τραγουδιστής.

