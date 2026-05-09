Βρεττός: «Μετά από τόσα χρόνια έχω ξεχάσει το πραγματικό μου επώνυμο»
βρέττος
clock 21:00 | 09/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε o Hλιάς Βρεττός και  εξήγησε ότι μετά από τόσα χρόνια κοντεύει να ξεχάσει το πραγματικό του επώνυμο

«Το πραγματικό μου επώνυμο είναι το Καραβασίλης. Τότε, στα πρώτα μου βήματα, δεν είχα την πολυτέλεια να επιλέγω εγώ για τον εαυτό μου. Με είχε αναλάβει τότε ένας παραγωγός, καλή του ώρα, ο οποίος μου έλεγε τι να κάνω και εγώ σαν μικρό παιδί τον άκουγα. Μου έλεγε ότι με το Καραβασίλης που έχει πολλές συλλαβές, και έχει λίγο “Καρά” και λίγο “Βασίλη”… μου είπε ότι θα πρέπει να βρούμε κάτι πιο μικρό.

Κάποια στιγμή απλά μου ανακοινώθηκε ότι από τότε και στο εξής θα με λένε Βρεττό, γιατί είναι δισσύλαβο, εύηχο και έχει ένα δυναμικό φθόγγο στην αρχή. Δεν είχα επιλογή. Μετά από τόσα χρόνια έχω ξεχάσει το Καραβασίλης. Στα πρώτα μου βήματα δεν έκανα εγώ τις επιλογές, τις έκαναν άλλοι άνθρωποι που είχα εμπιστευτεί και με έναν τρόπο μου απαγορευόταν να έχω άποψη» είπε ο Ηλίας Βρεττός.

