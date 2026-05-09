Πρόγνωση καιρού: Μετά την αφρικανική σκόνη "Μίνι καλοκαίρι" με 34άρια

Υποχωρεί σταδιακά από την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 η αφρικανική σκόνη, δίνοντας τη θέση της σε ένα θερμό κύμα που θα φέρει «μίνι καλοκαίρι» με άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, αγγίζοντας τους 33-34°C σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Όλγας Παπαβγούλη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τις λασποβροχές περνάμε σε μίνι καλοκαίρι. Όπως ανέφερε, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας έρχονται 30άρια και η Τρίτη αναμένεται να είναι «η πιο θερμή ημέρα μέχρι τώρα».





Σύμφωνα με την πρόβλεψη, από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα αναμένεται το σκηνικό του καιρού να είναι καλοκαιρινό με θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική να ανεβάζουν περαιτέρω τον υδράργυρο.









Τη Δευτέρα «θα ανεβεί αρκετά ο υδράργυρος, την Τρίτη θα πλησιάσουμε ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου», είπε, προσθέτοντας ότι οι θερμοκρασίες αυτές αφορούν κυρίως σε Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο.

«Φαίνεται βέβαια να μην κρατά και τόσο πολύ αυτό το θερμικό επεισόδιο. Δεν σημαίνει ότι θα πέσει κατακόρυφα η θερμοκρασία, αλλά από την Πέμπτη και μετά θα βρεθούμε σε πιο φυσιολογικά πλαίσια», τόνισε.

Ο καιρός μέρα με τη μέρα



Την Κυριακή ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός τη Δευτέρα σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

