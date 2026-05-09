Κρήτη: "Κρανίου τόπος" οι Μουρνιές: Αγνοήθηκαν οι προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ για τη διάσωση των ελαιόδεντρων

Η κατάσταση γύρω από το σχεδιαζόμενο περιφερειακό πάρκινγκ στις Μουρνιές Χανίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς παρά τις έγκαιρες προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, καταγγέλλεται η μαζική κοπή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων.

Το Παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου είχε παρέμβει ήδη από τον Αύγουστο του 2025 (με το έγγραφο 177/7-8-2025), τονίζοντας την ανάγκη για έναν σχεδιασμό που θα ενσωμάτωνε το υφιστάμενο πράσινο.

Η ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Κρήτης:

Από καιρό σχεδιάζεται η κατασκευή νέου περιφερειακού πάρκινγκ έκστασης 10 στρ στις Μουρνιές. Το παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από τον Αυγουστο του 2025 είχε στείλει έγγραφο (απ 177/7-8-2025) και είχε δημοσιοποιήσει προτάσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και το σχεδιασμό του συγκεκριμένου χώρου ο οποίος περιέχει ελαιοδέντρα μεγάλης ηλικίας, ιδιαίτερης ομορφιάς και μεγάλης αισθητικής αλλά και περιβαλλοντικής αξίας.



Η πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης αφορούσε :



1. το σχεδιασμό και τις διαμορφώσεις του χώρου με στόχο να διατηρηθούν όσα περισσότερα δέντρα γίνεται περιμετρικά και σε άλλες θέσεις.



2. τη διαχείριση και αξιοποίηση των δέντρων που θα πρέπει να αφαιρεθούν από το χώρο, για να μεταφυτευτούν σε άλλους δημόσιους χώρους όπως αυλές σχολείων, πάρκα για να αξιοποιηθούν και να αποδώσουν τα οφέλη τους



Τις τελευταίςες μέρες στο χώρο που θα γίνει το περιφερειακό πάρκο- και θα ανακουφίσει σίγουρα την κίνηση στην πόλη- έγιναν κάποιες εργασίες.

Σήμερα διαπιστώσαμε ότι έχουν κοπεί πολλά ελαιόδεντρα προφανώς για ξυλεία και όχι για μεταφύτευση.

Σε επικοινωνία με το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Χανίων μας ενημέρωσαν - και μας άφησαν άναυδους - ότι η υπηρεσία του Δήμου δεν κάνει εργασίες στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο και δεν είχαν καμια ενημέρωση.

Αναρωτιόμαστε ποιες είναι τελικα οι αποφάσεις του Δήμου για το συγκεκριμένο σημείο;



Να γίνει ενα πάρκινγκ «κρανίου τόπος» με υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, καταστρέφοντας ταυτόχρονα δέντρα μεγάλης ηλικίας αναγκαία για το περιβάλλον της πόλης;



Θεωρούμε ότι ως θεσμικό όργανο - σύμβουλος της πολιτείας θέσαμε τα ζητήματα εγκαιρα και με σαφήνεια.

Ο Δήμος αδιαφορεί και επιτρέπει την καταστροφή τόσο των σημαντικών ελαιοδέντρων- μεγάλης αξίας φυτικού κεφαλαίου- αλλά και την εξαφάνιση των μεγάλων πλεονεκτήματων τους: -τη σκίαση και την βιοκλιματική λειτουργία των δέντρων στο χώρο.



Οι κοπές των δέντρων πρέπει να σταματήσουν άμεσα και σε αυτό ακόμα το στάδιο να γίνει σχεδιασμός για να σωθούν όσα δέντρα δεν έχουν κοπεί. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καταστρέφουμε δέντρα. Εστω και τώρα που μεγάλος αριθμός δέντρων έχουν κοπεί είμαστε στη διάθεση του Δήμου για να δώσουμε «λύσεις με τη φύση» και στο περιφερειακό παρκινγκ, που μπορεί να είναι όχι μόνο ανάσα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα αλλά και παράδειγμα για το σχεδιασμό τέτοιων χώρων.

