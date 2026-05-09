Μονή Πρέβελη 1977: Μια "έγχρωμη ματιά" στο παρελθόν -Ένα σπάνιο βουβό φιλμ (βίντεο)

Βρισκόμαστε στη Μονή του Πρέβελη που βρίσκεται σε απόσταση 37χλμ νότια του Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά συγκροτήματα που βρίσκονται σε απόσταση 1.7χλμ μεταξύ τους, την Κάτω Μονή του Προδρόμου στην ενδοχώρα και την παραθαλάσσια Πίσω Μονή του Θεολόγου.

Το φιλμ "ανοίγει" και βλέπουμε την Πίσω Μονή από μακριά μέσα σε χαμηλά και άγρια βουνά. Ένας άντρας στέκεται στην είσοδο της Μονής και ο κινηματογραφιστής εστιάζει στην ταμπέλα που υπάρχει και γράφει στα αγγλικά και στα γαλλικά «Απαγορεύεται η είσοδος σε αυτούς που δεν είναι κατάλληλα ντυμένοι».

Πανοραμικά μας δείχνει τον χώρο, τα κτήρια που στο κάτω επίπεδο βρίσκονται οι αποθήκες και οι στάβλοι, ενώ στην κεντρική αυλή το καθολικό, το ηγουμενείο και τα κελιά και καθώς προχωράει μας δείχνει το οστεοφυλάκιο της μονής, με σχήμα ναού που βρίσκεται λίγο πριν τη Μονή.

Ένας άντρας κρατώντας τη φωτογραφική του μηχανή πηγαίνει προς τα μέσα κι ένας δεύτερος παίρνει νερό απ’ την κρήνη που υπάρχει στην αυλή. Η κάμερα στέκεται σε μια ταμπέλα που είναι καρφωμένη σ’ ένα απ’ τα δέντρα και γράφει «Εφυτευσεν ο μοναχός Μανασής Παπαδάκης εν έτει 1890, Ο Λ. Σ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ» και στην συνέχεια σε μια μαρμάρινη πλάκα που γράφει «ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 1817-1823».

Μπαίνοντας μέσα στον σκοτεινό ναό, βλέπουμε αρχικά ένα πορτρέτο του Ελευθέριου Βενιζέλου και στη συνέχεια τους πολυελαίους και τα τάματα των πιστών.

Η οικογένεια του κινηματογραφιστή βγαίνει από το μοναστήρι και μπαίνουν στο αυτοκίνητο με προορισμό την Κάτω Μονή. Φτάνοντας εκεί, ο φακός μάς δείχνει το ερειπωμένο συγκρότημα με τις καμινάδες του και τις χορταριασμένες σκεπές.

Το φιλμ κλείνει με σύντομο πλάνο από ένα κοπάδι πρόβατα.

