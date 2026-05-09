Τσούνης: "Όταν σταμάτησε «Το Σόι σου», ήταν για μένα κάτι ανολοκλήρωτο, πίστευα ότι θα επιστρέψει"

Ο Σόλων Τσούνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή στην εκπομπή Happy Day και μίλησε για την επιτυχία της σειράς Το Σόι σου. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μετά την προβολή του προηγούμενου κύκλου, πριν από περίπου έξι χρόνια, θεωρούσε πως κάτι έμεινε ανολοκλήρωτο.

«Το ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψει η σειρά και είχα τη διαίσθηση ότι θα ξαναγίνει. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που σταμάτησε, ήταν για μένα κάτι ανολοκλήρωτο και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα ξανάρθει».







«Το ένιωσα πάρα πολύ έντονα όταν κάναμε μια παράσταση με τη Βάσω Λασκαράκη και κάθε βράδυ πολύς κόσμος μάς έλεγε ''σας περιμένουμε, σας θέλουμε'' οπότε εκεί κάπως ''κλείδωσε'' για εμένα ότι αυτή η δουλειά θα ξαναγίνει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

