Στις κάλπες οι κρεοπώλες του Ηρακλείου: Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στις 20 Μαΐου

Σε εκλογική τροχιά εισέρχεται ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου

, καθώς, μετά από απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, ορίστηκε η ημερομηνία για την ανάδειξη των νέων οργάνων εκπροσώπησης του κλάδου.

Οι κάλπες θα στηθούν την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

, στα γραφεία του Συνδέσμου στην Αμμουδάρα

(Ανδρέα Παπανδρέου 281). Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 15:00

και θα ολοκληρωθεί στις 22:00

.

Αντικείμενο της ψηφοφορίας είναι η εκλογή:

Των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

. Των αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ

). Των εκπροσώπων στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ

).

Η διοίκηση του Συνδέσμου απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους κρεοπώλες να δώσουν δυναμικό «παρών», υπογραμμίζοντας τη σημασία της μαζικής συμμετοχής για την ενίσχυση της φωνής του κλάδου στα τοπικά και εθνικά όργανα.

