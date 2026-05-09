Θανατική ποινή για τον παράτυπο μετανάστη που σκότωσε με σφυρί γυναίκα

Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή είναι ο παράτυπος μετανάστης που δολοφόνησε με σφυρί μια εργαζόμενη μητέρα σε βενζινάδικο.

Δράστης είναι ο 40χρονος Rolbert Joachin και θύμα η 51χρονη Nilufa Easmin, με τη δολοφονία να γίνεται στις 2 Απριλίου σε ένα βενζινάδικο στο Fort Myers της Φλόριντα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Joachin επιτέθηκε στο θύμα έξω από ένα βενζινάδικο, χτυπώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι με ένα σφυρί και σκοτώνοντάς την.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την επίθεση και στα σχετικά βίντεο φαίνεται το θύμα να δέχεται επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι με ένα σφυρί, όταν είδε τον 40χρονο να σπάει το παράθυρο του αυτοκινήτου της για να το κλέψει, έγραψε η New York Post.

«Αυτό το έγκλημα ήταν τόσο βίαιο, τόσο ακραίο, τόσο αδικαιολόγητο. Είναι κάτι που, μόλις το δει κανείς, δεν ξεχνιέται ποτέ… Ο κατηγορούμενος εισήλθε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έβαλε βίαια τέλος στη ζωή μιας μητέρας που απλώς βρισκόταν στη δουλειά της, προσπαθώντας να συντηρήσει την οικογένειά της», δήλωσε ο εισαγγελέας Φοξ.

Το συγκεκριμένο έγκλημα έχει δημιουργήσει τεράστια αίσθηση στις ΗΠΑ, με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο να παίρνει θέση.

«Ένας παράνομος αλλοδαπός εγκληματίας από την Αϊτή, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος στη χώρα μας από τον ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ Πρόεδρο στην ιστορία, τον διεφθαρμένο Τζο Μπάιντεν, και τους ριζοσπάστες Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, μόλις σκότωσε μια αθώα γυναίκα με σφυρί σε ένα βενζινάδικο στη Φλόριντα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.