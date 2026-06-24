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ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Εκεί που η ιστορία συναντά το καλό κρητικό κρασί!

κρασί
clock 20:05 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Περισσότερες από 150 ετικέτες εμφιαλωμένου κρητικού κρασιού θα παρουσιαστούν στο Ρέθυμνο την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Wines@Fortezza 2026, που διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (Wines of Crete), ο Δήμος Ρεθύμνης και η Περιφέρεια Κρήτης.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Φρούριο της Φορτέτζας από τις 20:00 έως τις 23:30 και αναμένεται να συγκεντρώσει φίλους του κρασιού, επαγγελματίες του τουρισμού, της εστίασης και της γαστρονομίας, καθώς και επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν τον σύγχρονο κρητικό αμπελώνα μέσα από τις γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες που καλλιεργούνται στο νησί.

Στην έκθεση συμμετέχουν 19 οινοποιεία-μέλη του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, τα οποία θα παρουσιάσουν το σύνολο σχεδόν της παραγωγικής δυναμικής του κρητικού αμπελώνα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν περισσότερες από 150 ετικέτες, να συνομιλήσουν με τους παραγωγούς και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις που καταγράφονται στον κλάδο του κρητικού κρασιού.

Το Wines@Fortezza έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς προβολής του κρητικού αμπελώνα, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του οίνου με τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό της Κρήτης. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση του οινοτουρισμού, ενός τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Η έκθεση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ρεθύμνης και της Περιφέρειας Κρήτης, με την υποστήριξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης. Η είσοδος για το κοινό έχει οριστεί στα 10 ευρώ.

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