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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις ανοιχτά των Καλών Λιμένων

μετανάστες
clock 08:14 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνεχίζονται οι αφίξεις λέμβων με μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης, ωστόσο με μικρότερη συχνότητα τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, στο νότιο κρητικό πέλαγος.

Σκάφος με 32 άτομα, όλοι άνδρες, εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί ανοιχτά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για 29 Αιγύπτιους και 3 Σουδανούς.

Η άφιξή τους στους Καλούς Λιμένες αναμένεται στις 10.00. Ολοι θα μεταφερθούν στη συνέχεια, στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

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