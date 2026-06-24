Κρήτη: Γυναίκα κλώτσησε αστυνομικό και του έσπασε το χέρι

Στη σύλληψη δύο γυναικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο Χανίων, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βαρσοβία προς τα Χανιά, το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο γυναίκες ηλικίας 45 και 47 ετών, οι οποίες κατά τη διάρκεια της πτήσης φέρονται να μην συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις του πληρώματος, ενώ εντοπίστηκαν να καπνίζουν ακόμη και στον χώρο της τουαλέτας του αεροσκάφους.

Το πλήρωμα ενημέρωσε εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές και, με την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Χανίων, αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση και σύλληψή τους.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της σύλληψης οι δύο γυναίκες φέρονται να προέβαλαν αντίσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μία από αυτές κλώτσησε αστυνομικό, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στο χέρι. Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

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