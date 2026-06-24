Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026. Η διαδικασία θα λάβει χώρα στις 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην Πλατεία Κουντουριώτη στο Ηράκλειο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τα επίσημα τα ονόματα των ενδιαφερόμενων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης προσκαλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Πλατεία Κουντουριώτη, Ηράκλειο), προκειμένου να συζητηθούν και να αναλυθούν τα αποτελέσματα της τελευταίας τριετίας.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

Απολογισμός δράσεων του ΣΕΚ κατά την 3ετία 2023 – 2026

Οικονομικός απολογισμός

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία.

Οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚ είναι οι εξής:

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

· ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου

· ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

· ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του Φωκίωνα

· ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΡΑΚΟΣ του Μιχαήλ

· ΦΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

· ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

· ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

· ΚΑΡΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Για την ομαλή διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας, για λογαριασμό των Ατομικών επιχειρήσεων (σε περίπτωση που δεν θα ασκήσουν οι ιδιοκτήτες το εκλογικό δικαίωμα) καθώς και για τις ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΑΒΕΕ, ΙΚΕ, Ενώσεις και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, απαιτείται ορισμός εκπροσώπων με τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις (επίσημο έγγραφο της εταιρείας / συνεταιρισμού / φορέα που εκπροσωπούν, δηλαδή ό,τι προβλέπεται από το καταστατικό για τη λήψη αποφάσεων, όπου θα αναφέρεται ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ), οι οποίες παρακαλούμε να αποσταλούν στον ΣΕΚ μέχρι τις 15 Ιουλίου, για την καλύτερη

προετοιμασία και ομαλότερη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι ΑΕ και οι ΕΑΣ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν με τρεις εκπροσώπους, οι ΑΣ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΙΚΕ με δύο εκπροσώπους και οι ατομικές με έναν. Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι 2 διαφορετικές επιχειρήσεις (με τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις).

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, αλλά και για να έχουν δικαίωμα ψήφου, τα μέλη πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερα και για το έτος 2026.

Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 12.00 έως τις 17.00.

Για περισσότερες πληροφορίες [email protected] και 2810 343458.

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