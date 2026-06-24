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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι σε τουρισμό - επισιτισμό - Πορεία σε τουριστικές περιοχές

ξενοδοχοϋπάλληλοι
clock 12:34 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» πραγματοποιούν αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, μέλη του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Ανάμεσα στα αιτήματα που θέτουν, είναι η επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας, αφορολόγητο στα 12 χιλιάδες ευρώ, επαναφορά εφάπαξ στην 20ετία, στελέχωση ελεγκτικών μηχανισμών και ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

ξενοδοχοϋπάλληλοι

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, αναμένεται στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία προς τουριστικές περιοχές, με τον πρόεδρο του Σωματείου Νίκο Κοκολάκη, να σημειώνει ότι δεν αποκλείουν να συνεχίσουν, εν μέσω της τουριστικής σεζόν, τις κινητοποιήσεις τους.

ξενοδοχοϋπάλληλοι

Παράλληλα, ζητούν την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, ώστε –όπως αναφέρουν– να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων του κλάδου, καθώς και την επαναφορά του εφάπαξ στα 20 έτη υπηρεσίας, ως μέτρο αναγνώρισης της πολυετούς εργασίας τους.

ξενοδοχοϋπάλληλοι

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εργασιακής νομοθεσίας, αλλά και στην ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την οποία οι εργαζόμενοι θεωρούν κρίσιμο εργαλείο για την καταγραφή και προστασία του πραγματικού χρόνου εργασίας.

ξενοδοχοϋπάλληλοι

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