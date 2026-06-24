Κρήτη: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη (εικόνες)

Συγκίνηση και βαρύ κλίμα επικράτησαν στα Χανιά κατά την εξόδιο ακολουθία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στον Βαρύπετρο Χανίων, η οποία οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία, μετά την τραγική κατάληξη της υπόθεσης της εξαφάνισής της που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Η κηδεία τελέστηκε παρουσία συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι θέλησαν να αποχαιρετήσουν την 45χρονη γυναίκα, της οποίας τα ίχνη είχαν χαθεί από τα τέλη Μαΐου και η υπόθεση κατέληξε σε αποκαλύψεις που προκάλεσαν σοκ.

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Η σορός της εντοπίστηκε μετά από έρευνες των αστυνομικών αρχών, έπειτα από την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία της, υποδεικνύοντας και το σημείο όπου είχε μεταφερθεί και ταφεί.

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Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης, με την οικογένεια της εκλιπούσας να δέχεται τη συμπαράσταση δεκάδων ανθρώπων που έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη και τον αποτροπιασμό τους για το τραγικό γεγονός.

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, ενώ ο κατηγορούμενος έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον των αρχών, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος.

(φωτογραφίες intime)

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