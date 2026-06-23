Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής «δείχνουν» το θανατηφόρο χτύπημα

Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση ρίχνουν φως στον θάνατο της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η υπόθεση της οποίας αποκαλύφθηκε μετά από μέρες εξαφάνισης και οδήγησε σε ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα τηςνεκροψίας – νεκροτομής που διενήργησε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης, ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τα πολλαπλά κατάγματα που προκλήθηκαν από θλων αντικείμενο, με το πλήγμα στο κεφάλι να θεωρείται το καθοριστικό και θανατηφόρο χτύπημα. Όπως αναφέρουν ιατροδικαστικές πηγές, η ένταση του τραύματος ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική βλάβη και ακατάσχετη αιμορραγία, οδηγώντας άμεσα στον θάνατο της γυναίκας.

Η σορός της 45χρονης βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, καθώς είχε προηγηθεί ταφή για διάστημα περίπου 20 ημερών, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση και τον ακριβή προσδιορισμό όλων των επιμέρους συνθηκών του εγκλήματος.

Παράλληλα, στην ιατροδικαστική έκθεση καταγράφονται και τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στην αριστερή θωρακική χώρα. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, τα συγκεκριμένα τραύματα ήταν επιφανειακά και δεν προκάλεσαν βλάβες σε ζωτικά όργανα, με το θανατηφόρο πλήγμα να αποδίδεται αποκλειστικά στα χτυπήματα στο κεφάλι.

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