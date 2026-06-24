Κρήτη - δολοφονία Σταυρούλας: Αποκαλύψεις από την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Σημαντικές αποκαλύψεις για την πορεία των ερευνών στην υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά έκανε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ERTNews, τονίζοντας ότι ο σημερινός κατηγορούμενος είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών από τα πρώτα κιόλας 24ωρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της γυναίκας.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί κλήθηκαν να διαχειριστούν μία υπόθεση με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η εξαφάνιση δηλώθηκε αρκετές ημέρες μετά την τελευταία επικοινωνία με το θύμα. Η καθυστέρηση αυτή, ωστόσο, κρίθηκε δικαιολογημένη, καθώς ο αδελφός της αγνοούμενης, που αποτελούσε το στενότερο συγγενικό της πρόσωπο, νοσηλευόταν εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου, η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού οδήγησε γρήγορα τους ερευνητές στον συγκεκριμένο άνδρα και στην κατοικία του. Παρότι ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε διαγράψει κρίσιμα στοιχεία, οι ειδικοί της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να ανακτήσουν δεδομένα που έδειχναν ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη κατευθύνθηκε προς την περιοχή όπου διέμενε, χωρίς να καταγραφεί στη συνέχεια η αποχώρησή της.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ακόμη ότι οι αστυνομικοί κινήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο ύποπτος να μην αντιληφθεί ότι βρισκόταν στο επίκεντρο της έρευνας. Καθοριστική υπήρξε, όπως είπε, η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία απέστειλε άμεσα εξειδικευμένο κλιμάκιο στα Χανιά.

«Μέσα σε 24 ώρες είχαμε τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία που είχαν καθαριστεί επιμελώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι, παρά τις προσπάθειες του δράστη να εξαφανίσει τα ίχνη του, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η επιστημονική έρευνα οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα του εγκλήματος αλλά και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλων προσώπων, η κα Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα αυτά αποτελούν αντικείμενο της κύριας ανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές θα εξετάσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε μορφή συνέργειας, γνώσης ή υπόθαλψης από τρίτα πρόσωπα.

Αναφερόμενη στη σύζυγο του κατηγορουμένου, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση, ενώ υπογράμμισε πως ο κατηγορούμενος ήταν επί χρόνια ενταγμένος στην τοπική κοινωνία, γεγονός που έκανε πολλούς να αδυνατούν να πιστέψουν την εμπλοκή του σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση.

Τέλος, σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές μόνο για μία υπόθεση κοινού ποινικού δικαίου, ενώ τόνισε πως η ομολογία του, η οποία φέρεται να συνάδει με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ισχυρό αποδεικτικό πλαίσιο σε βάρος του.

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