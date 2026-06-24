Α. Λατινοπούλου: "Φέτος είχε κρύο και δεν πήγαμε στο Gay Pride κα Δόμνα;"

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή πολιτική επίθεση εναντίον της Δόμνας Μιχαηλίδου στην εκπομπή «ACTION ΤΩΡΑ» του Action 24, κατηγορώντας την ίδια και άλλα κυβερνητικά στελέχη για εσκεμμένη απουσία από το φετινό Athens Pride λόγω των επερχόμενων εκλογών.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» ειρωνεύτηκε τη στάση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας ουσιαστικά ότι ενώ στο παρελθόν στήριξαν ένθερμα τη woke ατζέντα και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, φέτος «εξαφανίστηκαν» από τις εκδηλώσεις στο Σύνταγμα.

Όπως ανέφερε:

Φέτος είχε κρύο και δεν πήγαμε στο Gay Pride κα Δόμνα; Δεν είχε ζακετούλα η κυρία Μιχαηλίδου;

Γιατί δεν πήγαμε, κυρία Μιχαηλίδου; Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί.

Μιλάει η κυρία Μιχαηλίδου. Να θυμίσουμε μερικά πράγματα. Είναι Υπουργός στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Πάμε στα γεγονότα:

Το 2019 οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν περίπου 83.000. Σήμερα έχουν πέσει κάτω από τις 65.000.

Αντί να ασχολείται:

Με το μέγιστο πρόβλημα του δημογραφικού.

Με τους νέους που δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια.

Με τις νέες μητέρες που μένουν αβοήθητες στην καθημερινότητα.

Με ουσιαστικές πολιτικές στήριξης της οικογένειας.

Αυτό που φαίνεται να την απασχολεί είναι:

Να μοιράζει σήματα woke «διαφορετικότητας» στις επιχειρήσεις.

Να συμμετέχει σε εκδηλώσεις για τη συμπερίληψη.

Να έχει ψηφίσει τον γάμο και την υιοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια.

Να συμμετέχει στα Gay Pride με τις πολύχρωμες σημαίες.

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