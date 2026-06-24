Κρήτη: Δύο εκτροπές οχημάτων μέσα σε λίγη ώρα

Δύο εκτροπές οχηματων σημειωθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό όχημα που κινούνταν στην περιοχή από τον κόμβο της Καλλιθέας προς το Σκαλάνι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφαλή απομάκρυνση του φορτηγού.

Την ίδια ώρα, καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό εκτροπής οχήματος στην Εθνική Οδό, στην περιοχή κοντά στο Σεληνάρι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

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