Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ στην Αμμουδάρα (βίντεο)

Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού, στο γήπεδο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ στην Αμμουδάρα, όπου ο σύλλογος ευελπιστεί να δημιουργήσει το "σπίτι του Ερασιτέχνη ΟΦΗ".

Στην ανακοίνωση του, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, τονίζει ότι:

"Οι μπουλντόζες...μαρσάρουν στην Αμμουδάρα!



Κάτι καλό ξεκινάει!

Ξεκινήσαμε τον καθαρισμό του γηπέδου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ στην Αμμουδάρα!



Εδώ, που ονειρευόμαστε να στεγάσουμε τα όνειρα 2 χιλιάδων και πλέον παιδιών του Ερασιτέχνη ΟΦΗ!



Είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά έχουμε πίστη και πείσμα, ότι θα τα καταφέρουμε!



Μείνετε συντονισμένοι!".

Δείτε το video.

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