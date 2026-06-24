Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ στην Αμμουδάρα (βίντεο)

Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού, στο γήπεδο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ στην Αμμουδάρα, όπου ο σύλλογος ευελπιστεί να δημιουργήσει το "σπίτι του Ερασιτέχνη ΟΦΗ".
Στην ανακοίνωση του, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, τονίζει ότι:
"Οι μπουλντόζες...μαρσάρουν στην Αμμουδάρα!
Κάτι καλό ξεκινάει!
Ξεκινήσαμε τον καθαρισμό του γηπέδου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ στην Αμμουδάρα!
Εδώ, που ονειρευόμαστε να στεγάσουμε τα όνειρα 2 χιλιάδων και πλέον παιδιών του Ερασιτέχνη ΟΦΗ!
Είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά έχουμε πίστη και πείσμα, ότι θα τα καταφέρουμε!
Μείνετε συντονισμένοι!".
Δείτε το video.
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