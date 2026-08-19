Βόλει: Στην Πελοπόννησο η προετοιμασία του ΟΦΗ

Στην Πελοπόννησο θα διεξαχθεί, από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας βόλεϊ ανδρών του ΟΦΗ εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Το δελτίο τύπου του ΤΑΑ ΟΦΗ αναφέρει σχετικά:

«Εκτός Κρήτης, θα γίνει φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ. Από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η κρητική ομάδα, θα βρεθεί στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα, στο Semantron Traditional Village, το οποίο διαθέτει οργανωμένο προπονητήριο βόλεϊ και το οποίο θα αποτελέσει τη βάση του ΟΦΗ, ο οποίος θα συνδυάσει προπονήσεις και δυνατά φιλικά παιχνίδια.

Ήδη, ο προπονητής του ΟΦΗ Φρανκ Ντεπέστελε και ο συνεργάτης του, Τσέντομιρ Ίλιτς, έχουν κλείσει τη συμμετοχή του ΟΦΗ, σε δυνατά τουρνουά στην Πελοπόννησο και την Αθήνα, με αντιπάλους ομάδες της Volley League, για την καλύτερη προετοιμασία της ομάδας, για τις υποχρεώσεις της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Eυρώπη (Challenge Cup).

To πρώτο ραντεβού των παικτών και του τεχνικού επιτελείου της ομάδας, έχει δοθεί για τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και αμέσως μετά, η αποστολή θα αναχωρήσει για το Semantron.

Το Semantron Traditional Village βρίσκεται στον Ελαιώνα του Διακόπτου στην Πελοπόννησο, μόλις 167 χλμ από την Αθήνα, 50 χλμ. από την Πάτρα και 40 χλμ από τα Καλάβρυτα. Είναι ένας ιδανικός προορισμός για αθλητικό τουρισμό.

Η ομάδα του ΟΦΗ, έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν το Semantron, συμμετέχοντας σε τουρνουά προετοιμασίας, αλλά αυτή τη φορά, θα αποτελέσει τη βάση στην οποία θα χτιστεί ο ΟΦΗ της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.»