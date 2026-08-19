ΕΚΑΣΚ: Αλλοδαποί αθλητές για πρώτη φορά στα πρωταθλήματά της-26/8/2026 οι κληρώσεις

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Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 θα διοργανώσει και θα τελέσει τα

Πρωταθλήματα ανδρων ,γυναικών ,παιδων, εφηβων, κορασιδων, νεανίδων τα οποία προκηρύσσει και θα διεξαχθούν με μέριμνα και

ευθύνη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ισχύοντα Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού

της, των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και των Κανονισμών Παιδιάς.Στην πρικύρηξη αναφέρεται ότι δικαίωμα συμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές-τριες.

Τα Πρωτάθλημα θα αρχίσουν από 10.09.2026 έως

31.05.2027.

Οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων θα πραγματοποιηθούν στις 26/8/2026, παρουσία

εκπροσώπων των σωματείων.

Οι προκυρήξεις αναφέρουν μεταξύ άλλων.

« Κάθε ΟΜΑΔΑ δικαιούται να παρατάσσει και να δηλώνει στο φύλλο αγώνα έως

δώδεκα (12) αθλητές σε όλους τους αγώνες καθ’ ύλην αρμοδιότητας της ΕΟΚ, των

ΕΝΩΣΕΩΝ και των ΤΕ.

Στην πρώτη κατηγορία τοπικών πρωταθλημάτων, δικαίωμα συμμετοχής έχει

ένας/μια (1) αλλοδαπός/αλλοδαπή αθλητής/αθλήτρια προερχόμενη από την Ευρωπαϊκή

Ζώνη της FIBA ή από ειδικό καθεστώς (δικαιούμενοι ασύλου, εμπόλεμες ζώνες κλπ.)Ο

τρόπος και χρόνος απόκτησης, συμμετοχής και αλλαγών περιγράφονται αναλυτικά στην

εκάστοτε Προκήρυξη της κατά τόπον αρμόδιας Ένωσης ή ΤΕ.

Στον περιορισμό των αλλοδαπών αθλητών που έχουν δικαίωμα

συμμετοχής στα πρωταθλήματα των εθνικών κατηγοριών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι αθλήτριες/τες με Κυπριακή Ταυτότητα. Οι συγκεκριμένες/οι αθλήτριες/τες θα πρέπει να

έχουν αγωνιστική συμμετοχή σε τουλάχιστον δυο (2) αγωνιστικές περιόδους στα

πρωταθλήματα μικρών ηλικιών, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα για τουλάχιστον δυο(2)έτη.

Για το πρωτάθλημα Ανδρών, σε ότι αφορά τις ηλικίες των αθλητών, υποχρεούνται τα σωματεία να έχουν στην 12αδα τους τουλάχιστον δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσιενα (21)

ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 2006 και νεότεροι, και δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι

τρια (23) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 2004 και νεότεροι και θα πρέπει υποχρεωτικά να

υπάρχει στην πεντάδα τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς στα τρία πρώτα δεκάλεπτα.

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή και δικαιούνται να συμμετέχουν στο

πρωτάθλημα είναι:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ

ΜΕΣΣΑΡΑ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΡΗΤΕΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘ.

ΟΑΧ

ΚΥΔΩΝ

Α Φάση

Τα σωματεία θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και

το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί.

Β’ Φάση

Στη φάση αυτή προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες και θα συναντηθούν μεταξύ τους στις τρεις

(3) νίκες όπως παρακάτω:

1-4

2-3

συνυπολογίζοντας τα μεταξύ τους αποτελέσματα της Α’ φάσης.

Πλεονέκτημα έδρας έχουν οι ομάδες που τερμάτισαν σε υψηλότερη θέση στο βαθμολογικό

πίνακα της Α φάσης.

Γ’ Φάση - τελική

Στη τελική Φάση προκρίνονται οι νικήτριες ομάδες της Β’ φάσης και θα συναντηθούν μεταξύ

τους στις τρεις (3) νίκες, συνυπολογίζοντας τα μεταξύ τους αποτελέσματα της Α’ φάσης.

Σε περίπτωση που τα μεταξύ τους αποτελέσματα της Α΄ φάσης είναι 2-0, οι ομάδες θα

συναντηθούν μεταξύ τους στις τέσσερις (4) νίκες , συνυπολογίζοντας τα μεταξύ τους

αποτελέσματα της Α’ φάσης.

Πλεονέκτημα έδρας έχουν οι ομάδες που τερμάτισαν σε υψηλότερη θέση στο βαθμολογικό

πίνακα της Α φάσης.

Για την περίοδο 2026-2027, και μόνο στο πρωτάθλημα Ανδρών θα υπάρξει

παράβολο συμμετοχής 150,00 ευρώ. Τα παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί

τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Γυναίκες

ΟΦΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ

ΑΡΚΑΔΙ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ

Α Φάση

Τα σωματεία θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και

το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί.

Β’ Φάση

Στη φάση αυτή προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες και θα συναντηθούν μεταξύ τους στις τρεις

(3) νίκες όπως παρακάτω:

1-4

2-3

συνυπολογίζοντας τα μεταξύ τους αποτελέσματα της Α’ φάσης.

Πλεονέκτημα έδρας έχουν οι ομάδες που τερμάτισαν σε υψηλότερη θέση στο βαθμολογικό

πίνακα της Α φάσης.

Γ’ Φάση - τελική

Στη τελική Φάση προκρίνονται οι νικήτριες ομάδες της Β’ φάσης και θα συναντηθούν μεταξύ

τους στις τρεις (3) νίκες, συνυπολογίζοντας τα μεταξύ τους αποτελέσματα της Α’ φάσης.

Σε περίπτωση που τα μεταξύ τους αποτελέσματα της Α΄ φάσης είναι 2-0, οι ομάδες θα

συναντηθούν μεταξύ τους στις τέσσερις (4) νίκες , συνυπολογίζοντας τα μεταξύ τους

αποτελέσματα της Α’ φάσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ U18

Α΄ ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που δικαιούνται συμμετοχή στο πρωτάθλημα με βάση τον βαθμολογικό πινάκα

περιόδου 2025-2026 είναι:

1. ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ

2. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

3. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ

4. ΡΕΘΥΜΝΟ BC

5. ΚΥΔΩΝ

6. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

7. ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

8. ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ

9. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥΜ

Στην Α’ Φάση τα Σωματεία θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την

κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

Μετά την διεξαγωγή της Α’ φάσης [κανονική περίοδος] οι ομάδες κατατάσσονται με βάση τα

αποτελέσματα τους.

Οι 2 τελευταίες ομάδες της Α’ Κατηγορίας σύμφωνα με την κατάταξη υποβιβάζονται στην Β’

Κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σε περίπτωση που σωματείο δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας

Εφήβων για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 δεν θα μπορεί να λάβει μέρος ούτε στη Β’.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ U18

Α’ ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή και δικαιούνται να συμμετέχουν στο

πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας είναι:

1. ΟΦΗ

2. ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

3. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ 2

4. ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

5. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 2

6. ΚΡΗΤΕΣ

7. ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΜΣ

8. ΔΕΙΛΙΝΟ

9. ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ 2

10. ΟΑΧ

5

11. ΚΥΔΩΝ 2

12. ΑΚΡΩΤΗΡΙ

13. ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2

14. ΑΓΟΡ 2

Τα σωματεία θα χωριστούν σε 2 ομίλους μετά από κλήρωση.

Στην Α’ Φάση θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και

το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

Μετά την διεξαγωγή της Α’ φάσης [κανονική περίοδος] οι ομάδες κατατάσσονται με βάση τα

αποτελέσματα τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΚΑΣΚ.

Οι 2 πρώτες ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες σύμφωνα με την κατάταξη, προβιβάζονται

στην Α’ κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Β ΦΑΣΗ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ

Οι πρώτες ομάδες των δυο ομίλων της Β΄ κατηγορίας, θα συναντηθούν σε ένα αγώνα μπαράζ

σε ουδέτερη ή κοινή έδρα και η νικήτρια ομάδα του αγώνα αυτού, προκρίνεται στη Β φάση.

Στη φάση αυτή επίσης, θα συναντηθούν σε αγώνα μπαράζ, η πρώτη ομάδα της Β κατηγορίας

(Β1) με τον τέταρτο της Α κατηγορίας (Α4) σε ουδέτερη ή κοινή έδρα.

Η νικήτρια ομάδα προκρίνεται στη Γ΄ φάση.

Γ΄ ΦΑΣΗ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ

Στη φάση αυτή προκρίνονται οι τρείς (3) πρώτες ομάδες της Α’ κατηγορίας (Α1, Α2, Α3) ο

νικητής του αγώνα μπαράζ της Β φάσης.

Οι 4 αυτές ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους σε Final four, σε ημερομηνίες και γήπεδο που

θα οριστούν από την Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ ως έξης: Α1 – Β1 ή Α4 (1) και A2 - A3 (2)

Οι ηττημένοι (1) – (2) θα συναντηθούν στο μικρό Τελικό και οι νικητές (1) – (2) στο μεγάλο

Τελικό.

Οι αγώνες για το Πρωτάθλημα των Εφήβων Α’ και Β’ θα διεξάγονται Κυριακή και η έναρξη

των αγώνων θα γίνει στις 5/10/26.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Α ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα είναι:

ΟΦΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ

ΑΡΚΑΔΙ

ΟΦΗ

θα συγκροτήσουν ένα όμιλο και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε δυο γύρους, σύμφωνα με

την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

Β ΦΑΣΗ

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες σύμφωνα με τη βαθμολογία της Α φάσης, θα συναντηθούν

μεταξύ τους σε Final four, σε ημερομηνίες και γήπεδο που θα οριστούν από την Ε.Π. της

ΕΚΑΣΚ ως έξης: 1-4, 2-3, με πρωταθλήτρια ομάδα την νικήτρια του τελικού.

Οι αγώνες για το Πρωτάθλημα Νεανίδων γίνονται Σάββατο και η έναρξη των αγώνων θα γίνει

στις 18/10/26.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Α’ ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή και δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα

της Α’ Κατηγορίας είναι:

1.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

2.ΟΦΗ

3.ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ

4.ΡΕΘΥΜΝΟ BC

5.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

6.ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ

7.ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ

8. ΑΟ ΚΥΔΩΝ

9.ΟΑΧ

10.ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Στην Α’ Φάση τα Σωματεία της Α’ κατηγορίας θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες,

σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

Μετά την διεξαγωγή της Α’ φάσης [κανονική περίοδος] οι ομάδες κατατάσσονται με βάση τα

αποτελέσματα τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΚΑΣΚ.

Οι δύο (2) τελευταίες ομάδες της Α’ Κατηγορίας σύμφωνα με την κατάταξη

υποβιβάζονται στην Β’ Κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σε περίπτωση που σωματείο δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Α’

κατηγορίας Παίδων για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 δεν θα μπορεί να λάβει

μέρος ούτε στη Β’.

Για την αγωνιστική περίοδο 2027-28 θα μπορεί να συμμετέχει μόνο στη Β’ κατηγορία

Παίδων ως υποβιβασμένη.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Α’ ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή και δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα

της Β’ Κατηγορίας χωρισμένα σε 2 ομίλους είναι:

Α ΟΜΙΛΟΣ. Β ΟΜΙΛΟΣ

ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ2 ΔΕΙΛΙΝΟ

ΑΚΡΩΤΗΡΙ. ΜΕΣΣΑΡΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 Ε. ΡΓΟΤΕΛΗΣ 2

XANIA BC ΑΣΚΗΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2. ΟΑΣΗ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ

ΟΑΧ 2 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΔΩΝ 2 ΟΦΗ 2

ΟΦΗ 3 ΠΕΔΙΑΔΑ

ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 ΔΙΑΠΛΑΣΗ

ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ 2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2

Μετά την διεξαγωγή της Α’ φάσης [κανονική περίοδος] οι ομάδες κατατάσσονται με βάση τα

αποτελέσματά τους.

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη σύμφωνα με την κατάταξη από κάθε όμιλο

προβιβάζεται στην Α’ κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Β ΦΑΣΗ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Οι πρώτες ομάδες των δυο ομίλων της Β΄ κατηγορίας, θα συναντηθούν σε ένα αγώνα μπαράζ

σε ουδέτερη ή κοινή έδρα και η νικήτρια ομάδα του αγώνα αυτού, προκρίνεται στη Β φάση.

Στη φάση αυτή επίσης , θα συναντηθούν σε αγώνα μπαράζ, η πρώτη ομάδα της Β κατηγορίας

(Β1) με τον τέταρτο της Α κατηγορίας (Α4) σε ουδέτερη ή κοινή έδρα.

Η νικήτρια ομάδα προκρίνεται στη Γ΄ φάση.

Γ’ ΦΑΣΗ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Στη φάση αυτή προκρίνονται οι τρείς (3) πρώτες ομάδες της Α’ κατηγορίας (Α1, Α2, Α3) και η

νικήτρια ομάδα από τον αγώνα μπαράζ του Α4 με τον Β1.

Οι 4 αυτές ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους σε Final four, σε ημερομηνίες και γήπεδο που

θα οριστούν από την Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ ως έξης: Α1 – Β1 ή Α4 (1) και A2 - A3 (2)

Οι ηττημένοι (1) – (2) θα συναντηθούν στο μικρό Τελικό και οι νικητές (1) – (2) στο μεγάλο

Τελικό.

Οι αγώνες για το Πρωτάθλημα των Παίδων Α και Β θα διεξάγονται Σάββατο, και οι

έναρξη των αγώνων θα γίνει στις 4/10/26.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Α ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα είναι:

ΟΦΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ

ΑΡΚΑΔΙ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ

θα συναντηθούν μεταξύ τους σε δυο γύρους, σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα

που θα καταρτισθεί.

Β ΦΑΣΗ

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες σύμφωνα με τη βαθμολογία της Α φάσης, θα συναντηθούν

μεταξύ τους σε Final four, σε ημερομηνίες και γήπεδο που θα οριστούν από την Ε.Π. της

ΕΚΑΣΚ ως έξης: 1-4, 2-3, με πρωταθλήτρια ομάδα την νικήτρια του τελικού.

Οι αγώνες για το Πρωτάθλημα Κορασίδων θα γίνονται Κυριακή και η έναρξη των αγώνων θα

γίνει στις 19/10/26.

Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο ίδιο πρωτάθλημα διπλές ομάδες, θα πρέπει να

καταθέσουν στα γραφεία της ΕΚΑΣΚ καταστάσεις των ομάδων, υπογεγραμμένες και

σφραγισμένες από το σωματείο.

Σε όλα τα παραπάνω πρωταθλήματα η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και

δεύτερης αγωνιστικής ημέρας μ