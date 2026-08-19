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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: «Θύελλα» η Καλαμάτα! -Η κλήρωση την Τρίτη 25 Αυγούστου

kalamata
clock 20:04 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Καλαμάτα επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έστω και σε ματς κυπέλλου, η «Μαύρη Θύελλα» έδειξε απόλυτα έτοιμη και απέκλεισε τον Παναιτωλικό επικρατώντας 4-2 στο γήπεδο της Καλλιθέας (κεκλεισμένων των θυρών). Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ήταν ανώτερη και με κορυφαίους τους Καλουτσικίδη, Βάργκας προκρίθηκε στη League Phase, εναντίον ενός αντιπάλου που το 2024  είχε φτάσει στους «4». Επίσης, περίπατο έκανε η Κηφισιά εναντίον της Ζακύνθου, 6-1 εκτός έδρας, ενώ η Νίκη Βόλου απέκλεισε τον Πανιώνιο στα πέναλτι, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης που λίγα χρόνια πριν αγωνιζόταν στα τοπικά πρωταθλήματα, θα βρεθεί στη League Phase καθώς απέκλεισε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς (1-0)/

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού του κυπέλλου Ελλάδας:

Athens Kallithea - ΑΕΛ        1-3  (87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)

Αναγ. Καρδίτσας - Άρης        0-2

(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)

Ηρακλής - Βόλος               1-3

(45+1΄ Κούστα - 22΄ Κάτσικας, 45+4΄ Σαουμπί, 60΄ Τζόκα)

 

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος  3-1

(16΄ Νούνιες, 25΄ Τσούμπερ, 68΄ Τσιλούλης - 75΄ Λεμονής)

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0

(43΄,63΄ Ούρζι)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

 

Ζάκυνθος - Κηφισιά             1-6

(66΄πεν. Σίλβα - 17΄ Γιάγκνε, 27΄ Σαγκάλ, 45+2΄ Πολυκράτης, 63΄ Αντονίσε, 76΄ Θεοδωρίδης, 90+2΄πεν. Μπένι)

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος         0-0 (3-1 στα πέναλτι)

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμαριά 1-0

Καλαμάτα - Παναιτωλικός        4-2

(30΄,87΄ Καλουτσικίδης, 34΄,50΄ Βάργκας - 52΄ Σατσιάς, 90+2΄ Μανρίκε)

Πανσερραϊκός - Πανθρακικός     2-1 (4΄ Αδάμ, 90+4΄πεν. Πασάς - 24΄ Γκορντεζιάνι)

 

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό

Μία εκκρεμότητα μόνο απομένει για να συμπληρωθεί το «μωσαϊκό» των 16 ομάδων οι οποίες θα συμμετάσχουν στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Η προκριματική φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/8) με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου-Μαρκό για να προκύψουν οι 11 ομάδες που θα πλαισιώσουν τις πέντε (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν:

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

ΟΦΗ

ΑΕΛ 

Άρης

Βόλος

Ατρόμητος

Λεβαδειακός

Καλαμάτα

Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός 

Ελλάς Σύρου ή Μαρκό

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