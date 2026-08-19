Κύπελλο Ελλάδας: «Θύελλα» η Καλαμάτα! -Η κλήρωση την Τρίτη 25 Αυγούστου

Η Καλαμάτα επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έστω και σε ματς κυπέλλου, η «Μαύρη Θύελλα» έδειξε απόλυτα έτοιμη και απέκλεισε τον Παναιτωλικό επικρατώντας 4-2 στο γήπεδο της Καλλιθέας (κεκλεισμένων των θυρών). Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ήταν ανώτερη και με κορυφαίους τους Καλουτσικίδη, Βάργκας προκρίθηκε στη League Phase, εναντίον ενός αντιπάλου που το 2024 είχε φτάσει στους «4». Επίσης, περίπατο έκανε η Κηφισιά εναντίον της Ζακύνθου, 6-1 εκτός έδρας, ενώ η Νίκη Βόλου απέκλεισε τον Πανιώνιο στα πέναλτι, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης που λίγα χρόνια πριν αγωνιζόταν στα τοπικά πρωταθλήματα, θα βρεθεί στη League Phase καθώς απέκλεισε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς (1-0)/
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού του κυπέλλου Ελλάδας:
Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3 (87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)
Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2
(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)
Ηρακλής - Βόλος 1-3
(45+1΄ Κούστα - 22΄ Κάτσικας, 45+4΄ Σαουμπί, 60΄ Τζόκα)
Τρίτη 18 Αυγούστου
Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος 3-1
(16΄ Νούνιες, 25΄ Τσούμπερ, 68΄ Τσιλούλης - 75΄ Λεμονής)
Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0
(43΄,63΄ Ούρζι)
Τετάρτη 19 Αυγούστου
Ζάκυνθος - Κηφισιά 1-6
(66΄πεν. Σίλβα - 17΄ Γιάγκνε, 27΄ Σαγκάλ, 45+2΄ Πολυκράτης, 63΄ Αντονίσε, 76΄ Θεοδωρίδης, 90+2΄πεν. Μπένι)
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 0-0 (3-1 στα πέναλτι)
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμαριά 1-0
Καλαμάτα - Παναιτωλικός 4-2
(30΄,87΄ Καλουτσικίδης, 34΄,50΄ Βάργκας - 52΄ Σατσιάς, 90+2΄ Μανρίκε)
Πανσερραϊκός - Πανθρακικός 2-1 (4΄ Αδάμ, 90+4΄πεν. Πασάς - 24΄ Γκορντεζιάνι)
Δευτέρα 24 Αυγούστου
17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό
Μία εκκρεμότητα μόνο απομένει για να συμπληρωθεί το «μωσαϊκό» των 16 ομάδων οι οποίες θα συμμετάσχουν στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Η προκριματική φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/8) με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου-Μαρκό για να προκύψουν οι 11 ομάδες που θα πλαισιώσουν τις πέντε (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου.
Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν:
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
ΟΦΗ
ΑΕΛ
Άρης
Βόλος
Ατρόμητος
Λεβαδειακός
Καλαμάτα
Κηφισιά
Νέστος Χρυσούπολης
Νίκη Βόλου
Πανσερραϊκός
Ελλάς Σύρου ή Μαρκό