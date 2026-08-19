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ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στο Κίεβο: Καρατομήσεις από τον Ζελένσκι λόγω διαφθοράς και πιέσεις για κάλπες

Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
clock 20:45 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίζει πιθανά την σοβαρότερη πίεση σε πολιτικό επίπεδο στην εμπόλεμη Ουκρανία μετά την έκκληση του πρώην υπουργού Άμυνας για την δειξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου με αιχμές για όργιο διαφθοράς.

Ο Ζελένσκι απέπεμψε την αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Ιρίνα Μούντρα, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην επίσημη ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας. Το διάταγμα δεν αναφέρει τον λόγο της απομάκρυνσής της.

Η εξέλιξη έρχεται την ίδια ημέρα που οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι ερευνούν μια φερόμενη «εγκληματική οργάνωση», στην οποία συμμετέχουν νυν και πρώην πολιτικοί, καθώς και «υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» στο ίδιο το γραφείο του Ζελένσκι.



Ενώ είναι πασιφανής η σύνδεση με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που βιώνει η εμπόλεμη χώρα, καθώς ο προσφάτως απεπεμφθείς και ιδιαίτερα δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ ζήτησε να γίνουν εκλογές, σε μια κίνηση πρωτοφανούς πίεσης στην κυβέρνηση Ζελένσκι.

Έρευνα για υψηλόβαθμους αξιωματούχους

Η NABU, η ουκρανική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι ξεκίνησε μεγάλη έρευνα για υπόθεση που αφορά ξέπλυμα χρήματος και άλλες πιθανές πράξεις διαφθοράς.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι στο μικροσκόπιο βρίσκεται και αξιωματούχος γραφείου του Ζελένσκι, χωρίς όμως να κατονομάσει το πρόσωπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ερευνώνται πρώην βουλευτής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κρατικής τράπεζας, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου κρατικής τράπεζας και άλλα πρόσωπα.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μεταξύ των προσώπων που ερευνώνται βρίσκεται η Μούντρα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται να πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε περιουσίες της ίδιας και του πρώην βουλευτή Βαντίμ Στόλαρ.

Ο Στόλαρ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται υπό έρευνα, δηλώνοντας ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές και «δεν παρεμποδίζει» το έργο των ερευνητών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι η αποπομπή της Μούντρα συνδέεται με την έρευνα της NABU, εξηγούν βρετανικά ΜΜΕ που παρακολουθούν στενά τις τελευταίες εξελίξεις.

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