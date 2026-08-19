Σίφνος: Η ΔΑΟΕ αναλαμβάνει την διερεύνηση των αιτιών της συντριβής του ελικοπτέρου

Στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποφασίστηκε σήμερα, Τετάρτη (19/08), από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή να περάσει η διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος με το ελικόπτερο που σημειώθηκε πλησίον του ελικοδρομίου, στα Εξάμπελα Σίφνου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Έλληνα πιλότου και του ζευγαριού των νεονύμφων Βρετανών που επέβαιναν σε αυτό.

Από την αρχή ο χώρος έχει «αποστειρωθεί» για να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που διερευνά τα αίτια της πτώσης, να μελετήσουν τα συντρίμμια.

Αυτά αναμένεται μετά τις αυτοψίες επίσης να μεταφερθούν σε ειδικό χώρο για περαιτέρω ανάλυση, αφού όλα μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η τραγωδία οφείλεται σε μηχανική βλάβη.

Οι έμπειροι αστυνομικοί θα συλλέξουν όλες τις μαρτυρίες από το σημείο και από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος όπως της ιδιοκτήτριας εταιρείας και τα βιντεοληπτικά υλικά που κατέγραψαν την συντριβή, όπως και το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Στην δικογραφία θα εντάξουν και το πόρισμα των ειδικών του ΕΟΔΑΣΑΑΜ όταν αυτό συνταχθεί και παραδοθεί ώστε στον εισαγγελέα να δοθεί η συνολική εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.

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