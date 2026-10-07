Συνέδριο ΠΣΑΤ – Δ. Κιρμικίρογλου: «Από τη θεωρία στην πράξη για την ασφάλεια των δημοσιογράφων»

Τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Αθλητικής Βίας και Ρητορικής Μίσους, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για τη συστηματική καταγραφή, ανάλυση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και μισαλλόδοξου λόγου κατά αθλητικών συντακτών, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου.

Στην ομιλία του στο 13ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ, που έγινε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, ο κ. Κιρμικίρογλου κατέθεσε πρόταση για κοινό πρωτόκολλο ασφάλειας στα δημοσιογραφικά θεωρεία των γηπέδων, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, της ΔΕΑΒ, των διοργανωτριών αρχών και του ΠΣΑΤ, ώστε να είναι σαφείς οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες προστασίας των δημοσιογράφων σε περίπτωση επεισοδίων.

«Η βία κατά του αθλητικού Τύπου δεν πρέπει να ξεχνιέται μετά την επόμενη αγωνιστική. Πρέπει να έχει όνομα, αριθμό και ευθύνη», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας και αναφέρθηκε στη συνέχεια στον ιδιαίτερο ρόλο που αποκτά η αθλητική δημοσιογραφία σε μια εποχή κοινωνικών ανισοτήτων, αλγορίθμων και ριζικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι προσλαμβάνουν την πληροφορία.

Όπως σημείωσε, οι νέοι ενημερώνονται όλο και περισσότερο μέσα από πλατφόρμες και ένα ψηφιακό περιβάλλον που επηρεάζει την ψυχική τους υγεία, όχι μόνο τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας. Σε αυτό το περιβάλλον, η αξιόπιστη αθλητική δημοσιογραφία μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, μεταλαμπαδεύοντας αξίες όπως το ευ αγωνίζεσθαι, ο σεβασμός και η αποδοχή του άλλου. Παράλληλα συμβάλλει στην ανάδειξη του αθλητισμού ως εθνικού κεφαλαίου και στην προβολή του πλούτου της χώρας στον αθλητικό τουρισμό, συνδέοντας τον αθλητισμό με την ιστορία, τον πολιτισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στην ομιλία του με κεντρικό μήνυμα «Να δουλεύεις χωρίς φόβο», ο κ.Κιρμικίρογλου συνέδεσε το μήνυμα της ολυμπιακής εκεχειρίας με τη σύγχρονη ανάγκη να μπορεί κάθε δημοσιογράφος να εργάζεται με ελευθερία και ασφάλεια. «Περνάμε από τη θεωρία στην πράξη, με συγκεκριμένες πολιτικές και θεσμούς που κάνουν την προστασία των δημοσιογράφων μετρήσιμη και ουσιαστική», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει θέσει την ασφάλεια και την ελευθερία των δημοσιογράφων στον πυρήνα της στρατηγικής της. Στο πλαίσιο αυτό ο κ.Κιρμικίρογλου παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, με οκτώ άξονες και 84 συγκεκριμένες δράσεις για τη φυσική και ψηφιακή ασφάλεια, την αντιμετώπιση απειλών και παρενοχλήσεων και για μια δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εκπαίδευση των δημοσιογράφων, σημειώνοντας ότι οι προβλέψεις που έχουν ήδη ενσωματωθεί στη νέα Συλλογική Σύμβαση για τους δημοσιογράφους του Δημόσιου Τομέα θα επεκταθούν, μέσα από το νέο Εθνικό Σχέδιο, και στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στις αποστολές σε εμπόλεμες ή επικίνδυνες ζώνες, στις φυσικές καταστροφές και κρίσεις, καθώς και σε ζητήματα ψηφιακής και προσωπικής ασφάλειας. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ήδη λειτουργεί ως σταθερό πεδίο συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, δημοσιογραφικών Ενώσεων και θεσμικών φορέων η Task Force για την Ασφάλεια και την Ενδυνάμωση των Δημοσιογράφων, στην οποία συμμετέχει και ο ΠΣΑΤ.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης τιμήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Αθλητικών Συντακτών (AIPS), παρουσία του Προέδρου της Gianni Merlo, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αθλητικών Συντακτών (AIPS Europe), με τον Πρόεδρό της Marc Ventouillac, σε αναγνώριση της συμβολής του στον διάλογο για την ασφάλεια, την ελευθερία και το μέλλον της δημοσιογραφίας.