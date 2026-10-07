Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Σε εξέλιξη η καταγραφή ζημιών από την κακοκαιρία – Πώς θα αποζημιωθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, βρίσκεται σε εξέλιξη ο συντονισμός της Περιφέρειας με τα συναρμόδια Υπουργεία και όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους και φορείς, με στόχο την ταχεία αποκατάσταση της καθημερινότητας των πολιτών και την άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής για τις πληγείσες επιχειρήσεις από την πρόσφατη κακοκιαρία.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι Συντονιστές Κρατικής Αρωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων, έχουν ήδη εκδώσει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τις πληγείσες επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την απαραίτητη ενημέρωση, καθώς και τα σχετικά υποδείγματα εντύπων, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: https://www.crete.gov.gr/ankoinwseis-politikis-prostasias/

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες κρατικής αρωγής για επιχειρήσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους Συντονιστές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Κρήτης.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: Σφακιανάκη Γεωργία: [email protected], Τηλ: 2813 410202 & 205

Υπενθυμίζεται ότι για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε κτίρια, οικοσκευές κτλ, η αίτηση- δήλωση γίνεται στο Δήμο Mινώα Πεδιάδας, μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, ο οποίος με τη σειρά του θα υποβάλει στον ΤΑΕΦΚ, τον κατάλογο των ζημιωθέντων από την τελευταία πλημμύρα.

Οι δημότες μπορούν να δηλώνουν τις ζημιές, στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού, στα παρακάτω τηλέφωνα:

➡Καλλιόπη Γιοματάρη, Τηλ: 28913 40341 (Αρκαλοχώρι)



➡Μαρία Νηστικάκη, Τηλ: 28913 40115 (Καστέλλι)



➡Μαρία Βασιλάκη, Τηλ: 28913 40405 (Θραψανό)

Η αποστολή των καταστάσεων στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ- Κ.Ε είναι απολύτως απαραίτητη για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών του Δήμου, τόσο για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων, όσο και του καθορισμού των μέτρων χορήγησης στεγαστικής αρωγής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων.

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