Διάβαση πεζών: Πρέπει να σταματήσεις αν ο πεζός περιμένει στο πεζοδρόμιο;

Είναι μια από τις πιο συνηθισμένες απορίες των οδηγών στην πόλη: αν ένας πεζός περιμένει στη διάβαση αλλά δεν έχει πατήσει ακόμη στο οδόστρωμα, πρέπει το αυτοκίνητο να σταματήσει;

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δίνει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στον πεζό που βρίσκεται ήδη πάνω στη διάβαση, αλλά και σε εκείνον που ετοιμάζεται να τη χρησιμοποιήσει.

Στην απλή σημασμένη ή διαγραμμισμένη διάβαση πεζών, όπου δεν υπάρχει φανάρι ή τροχονόμος, ο οδηγός οφείλει να πλησιάζει με μικρή ταχύτητα και να είναι έτοιμος να ακινητοποιήσει το όχημα. Εφόσον είναι εμφανές ότι ο πεζός πρόκειται να περάσει, δεν χρειάζεται να περιμένει μέχρι να κάνει το πρώτο βήμα στην άσφαλτο.

Το κρίσιμο, επομένως, δεν είναι μόνο πού βρίσκεται ο πεζός, αλλά και αν έχει εκδηλώσει σαφή πρόθεση να χρησιμοποιήσει τη διάβαση.

Τι λέει ο νέος ΚΟΚ για τη διάβαση πεζών

Ο πεζός δεν χρειάζεται να έχει ήδη πατήσει στην άσφαλτο

Στην απλή διάβαση, δηλαδή σε σημείο όπου η κυκλοφορία δεν ρυθμίζεται από φωτεινό σηματοδότη ή τροχονόμο, ο ΚΟΚ προβλέπει ότι ο οδηγός πρέπει να πλησιάζει με μικρή ταχύτητα ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο τους πεζούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση ότι, όταν ο πεζός «χρησιμοποιεί ή ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τη διάβαση», ο οδηγός πρέπει να ακινητοποιήσει το όχημά του μέχρι να ολοκληρωθεί η διέλευση.

Άρα, το επιχείρημα «δεν έχει πατήσει ακόμη στον δρόμο» από μόνο του δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει. Αν από τη στάση και την κίνηση του πεζού είναι σαφές ότι ετοιμάζεται να διασχίσει τον δρόμο, ο οδηγός πρέπει να του παραχωρήσει τον απαιτούμενο χώρο και χρόνο.

Πώς καταλαβαίνεις ότι ο πεζός θέλει να περάσει

Εδώ βρίσκεται το πιο δύσκολο σημείο στην καθημερινή οδήγηση. Ο ΚΟΚ δεν μπορεί να προβλέψει κάθε πιθανή κίνηση ενός πεζού, επομένως ο οδηγός πρέπει να εξετάζει τη συνολική εικόνα.

Ένας πεζός που έχει φτάσει στο κράσπεδο, περιμένει ακριβώς δίπλα στη διάβαση και κινείται ή στρέφεται προς το οδόστρωμα δείχνει διαφορετική πρόθεση από έναν άνθρωπο που απλώς στέκεται στο πεζοδρόμιο.

Τι γίνεται αν κοιτάζει το κινητό;

Το γεγονός ότι ένας πεζός κοιτάζει το κινητό του δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν θέλει να διασχίσει τον δρόμο. Ο οδηγός δεν θα πρέπει να βασίζεται σε μία μόνο κίνηση, αλλά στο σύνολο της συμπεριφοράς του.

Αντίστοιχα, ένα καθαρό νεύμα του πεζού που δείχνει «πέρνα εσύ» αποτελεί ένδειξη της πρόθεσής του εκείνη τη στιγμή, δεν αποτελεί όμως κάποια ειδική άδεια για τον οδηγό να επιταχύνει ή να περάσει χωρίς προσοχή.

Ο βασικός κανόνας παραμένει ο ίδιος: μικρή ταχύτητα, αυξημένη προσοχή και αποφυγή κάθε κινδύνου για τον πεζό.

Διάβαση με φανάρι: Δεν ισχύει ακριβώς ο ίδιος κανόνας

Δεν αντιμετωπίζονται όλες οι διαβάσεις πεζών με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται να ξεχωρίζουμε την απλή διάβαση χωρίς σηματοδότηση από εκείνη όπου υπάρχει φανάρι ή τροχονόμος.

Στη διάβαση με φωτεινή σηματοδότηση ή τροχονόμο, ο οδηγός ακολουθεί τα αντίστοιχα σήματα. Όταν έχει δικαίωμα να κινηθεί, δεν πρέπει να διακόπτει ή να παρεμποδίζει πεζούς που έχουν ήδη εισέλθει και κινούνται στη διάβαση.

Διαφορετική είναι επίσης η περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός στρίβει σε άλλο δρόμο και συναντά διάβαση. Εκεί ο ΚΟΚ χρησιμοποιεί διαφορετική διατύπωση και προβλέπει ότι ο οδηγός πρέπει να κινηθεί αργά και να παραχωρήσει προτεραιότητα στους πεζούς που ήδη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται στη διάβαση.

Επομένως, δεν ισχύει ο απόλυτος κανόνας ότι κάθε πεζός που βρίσκεται κοντά σε οποιαδήποτε διάβαση σημαίνει αυτομάτως ότι το όχημα πρέπει να σταματήσει. Η κατάσταση και ο τύπος της διάβασης έχουν σημασία.

Ποιο είναι το πρόστιμο αν δεν σταματήσεις στη διάβαση

Η αλλαγή στον νέο ΚΟΚ δεν αφορά μόνο τη διατύπωση, αλλά και τις κυρώσεις.

Στον προηγούμενο ΚΟΚ γινόταν αναφορά στους πεζούς που «χρησιμοποιούν ή εισέρχονται» στη διάβαση και, σε περίπτωση ανάγκης, ο οδηγός όφειλε να διακόψει την πορεία του. Η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρούνταν με διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ.

Με τον νέο ΚΟΚ, η διατύπωση γίνεται «χρησιμοποιούν ή ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τη διάβαση», ενώ προβλέπεται ακινητοποίηση του οχήματος.

Τι ισχύει σήμερα

Παλιός ΚΟΚ: «χρησιμοποιούν ή εισέρχονται»

«χρησιμοποιούν ή εισέρχονται» Νέος ΚΟΚ: «χρησιμοποιούν ή ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν»

«χρησιμοποιούν ή ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν» Παλιά κύρωση: 200 ευρώ

200 ευρώ Νέα κύρωση: 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες

Οι παραβάσεις του άρθρου 43 κατατάσσονται σε Ε2-Α και Σ. Η κατηγορία Ε2-Α προβλέπει πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ η κατηγορία Σ προσθέτει αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.

Τι πρέπει να θυμάται κάθε οδηγός

Η βασική οδηγία είναι απλή: όταν πλησιάζεις μια διάβαση πεζών, κόβεις ταχύτητα και παρατηρείς τη συμπεριφορά του πεζού.

Δεν χρειάζεται να περιμένεις απαραίτητα να δεις το πόδι του πάνω στην άσφαλτο. Αν ο πεζός ετοιμάζεται εμφανώς να χρησιμοποιήσει τη διάβαση, ο οδηγός πρέπει να είναι έτοιμος να σταματήσει.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ξεχωρίζεις την απλή διάβαση από εκείνη με φανάρι ή τροχονόμο, καθώς και την περίπτωση κατά την οποία στρίβεις σε δρόμο όπου υπάρχει διάβαση.

Με λίγα λόγια: στη διάβαση πεζών δεν περιμένεις πάντα το πρώτο βήμα για να καταλάβεις ότι πρέπει να σταματήσεις. Ο νέος ΚΟΚ δίνει σημασία και στην πρόθεση του πεζού να διασχίσει τον δρόμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τηλεφωνικές απάτες: Η «επίμονη μαφία» που συνεχίζει να δρα - 12 συλλήψεις για κρυπτο-«πυραμίδα» στην Κρήτη

Ρούμπιο: Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή - Γεραπετρίτης: Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν γερά θεμέλια

Το νέο γήπεδο του ΟΦΗ, η παλιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η απάντηση του Δήμου στο ekriti