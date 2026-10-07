Τηλεφωνικές απάτες: Η «επίμονη μαφία» που συνεχίζει να δρα - 12 συλλήψεις για κρυπτο-«πυραμίδα» στην Κρήτη

Γνώριμοι στις Αρχές ήταν πολλοί από τους δράστες που συνελήφθησαν φέτος για υποθέσεις απάτης σε ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν το 2026 είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που καταδεικνύει την επαναλαμβανόμενη δράση συγκεκριμένων προσώπων στον χώρο των απατών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από τους 270 συλληφθέντες, οι 167 είχαν συλληφθεί ακόμη μία φορά στο παρελθόν, 57 είχαν απασχολήσει τις Αρχές δύο επιπλέον φορές, ενώ 22 είχαν συλληφθεί τέσσερις φορές. Σε δύο περιπτώσεις, μάλιστα, τα ίδια άτομα είχαν απασχολήσει τις Αρχές συνολικά δέκα φορές.

Οι αστυνομικές Αρχές αποδίδουν την επιμονή των δραστών στις συγκεκριμένες μεθόδους στο γεγονός ότι θεωρούν μικρότερο τον κίνδυνο σύλληψης σε σχέση με άλλες μορφές εγκληματικότητας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται η φυσική παρουσία τους στον χώρο του θύματος. Αντίθετα, οι ίδιοι επιχειρούν να πείσουν τα θύματα να παραδώσουν οικειοθελώς χρήματα και τιμαλφή.

Μόνο τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 εξιχνιάστηκαν σε όλη την Ελλάδα 2.461 υποθέσεις απάτης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 1.136 συλλήψεις. Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν 453 υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης, με 117 συλλήψεις.

Συχνή πρακτική των κυκλωμάτων είναι να τηλεφωνούν στα θύματα προσποιούμενοι λογιστές, εφοριακούς ή τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ. Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν φορολογικές εκκρεμότητες ή ηλεκτρολογικές βλάβες, ασκούν έντονη ψυχολογική πίεση και προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.

Την ίδια ώρα, σημαντική αύξηση καταγράφεται και στις επενδυτικές απάτες με κρυπτονομίσματα. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις «πυραμίδων», όπου τα θύματα πείθονται να επενδύσουν χρήματα με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων και στη συνέχεια αδυνατούν να τα ανακτήσουν.

Η υπόθεση της Κρήτης με τα 73 θύματα

Ανησυχία προκαλεί η έξαρση των περιστατικών απάτης, με την Κρήτη να έχει βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2026, όταν συνελήφθησαν 12 άτομα για επενδυτική απάτη με πρόσχημα τις επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι υπόσχονταν στα θύματα υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, τα χρήματα φέρεται να κατέληγαν σε ψηφιακές μονάδες χωρίς πραγματική ανταλλακτική αξία. Όταν το ένα σχήμα κατέρρεε, δημιουργούνταν νέο με διαφορετική ονομασία, ενώ τα χρήματα των επενδυτών δεν αποδεσμεύονταν.

Από την έρευνα των Αρχών στην Κρήτη είχαν εντοπιστεί τουλάχιστον 73 θύματα, με τη συνολική οικονομική ζημία να ανέρχεται σε περίπου 760.900 ευρώ. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να υποστήριζαν ότι ήταν και οι ίδιοι επενδυτές, ενώ επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως τεχνικά προβλήματα, για να δικαιολογήσουν την αδυναμία ανάληψης των χρημάτων.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί ενημερωτικές δράσεις σε όλη τη χώρα, με στόχο την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων από τις ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους εξαπάτησης.

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