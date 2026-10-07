Ρούμπιο: Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή - Γεραπετρίτης: Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν γερά θεμέλια

Τις στενές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ τόνισαν στις πρώτες δηλώσεις τους ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη συνάντησή τους, επισημαίνοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος»

«Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και επισήμανε πως η χώρας μας «διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. H ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει τον διάλογο, και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία, ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ».

Ο υπουργός Εξωτερικών συνέχισε λέγοντας πως υπάρχει ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. «Η Αλεξανδρούπολη είναι το πιο σημαντικό παράδειγμα», είπε και υπογράμμισε πως «η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες».

Ακολούθως είπε πως «η αυξανόμενη δέσμευση των αμερικανικών εταιρειών που Chevron και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος» και σημείωσε πως η χώρα μας παγιώνεται ως κέντρο καινοτομίας. «Στην καρδιά των σχέσεων μας είναι οι λαοί μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις ΗΠΑ διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα», τόνισε.

«Έχουμε γερά θεμέλια και οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ρούμπιο: «Πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή η Ελλάδα»

Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο, πυλώνα και ενεργειακό κόμβο των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παίρνοντας τον λόγο. Δήλωσε μάλιστα πως «έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα».

Ο κ. Ρούμπιο επισήμανε πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. «Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα, σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή είτε μιλάμε για το Στενό του Ορμούζ και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των Χούθι και της Υεμένης, δηλαδή της Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας».

Όπως σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία, και αυτό σημαίνει Ελλάδα για τις ΗΠΑ, και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τις ΗΠΑ.

«Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς: οι κοινοί μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις. Στην ενέργεια, διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα».

Η Ελλάδα, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. «Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε κάποιες νέες πρωτοβουλίες».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και αεροπορίας της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ-Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να εργάζονται, όπως και με άλλους συμμάχους, να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα, και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών, και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία επ’ ωφελεία και των δύο, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση».

Η ενιαία μας σχέση, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει, και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθετου διαδρόμου και την επέκτασή του. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, και έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο, και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.

«Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές, φυσικά, και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία, αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα. Έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο του κοινού μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί, και είμαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου που αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου, και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο» κατέληξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

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