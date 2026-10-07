Ηράκλειο: Ασφαλτοστρώσεις στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.





Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 θα ξεκινήσουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά από τη συμβολή της με την οδό Τσικαλάκη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος.

Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών, θα είναι περίπου 4 εργάσιμες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου, καθώς και οι διαγραμμίσεις.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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