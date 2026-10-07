Τέμπη: «Ο Τάσος επέζησε της σύγκρουσης και κάηκε ζωντανός -Από το κινητό του ακούστηκαν τα ηχητικά»

Στα ηχητικά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τη σιδηροδρομική τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023 αναφέρθηκε ο Δημήτριος Κουτσόπουλος, πατέρας του 21χρονου φοιτητή Γεωπονίας του ΑΠΘ, Αναστάσιου (Τάσου) Κουτσόπουλου, κατά την 38η δικάσιμο της δίκης για τα Τέμπη.

«Η ζωή μας καταστράφηκε από εκείνο το βράδυ», είπε η μητέρα του Τάσου για την τραγωδία στα Τέμπη

Ο Τάσος «δολοφονήθηκε στα Τέμπη», είπε στην αρχή της κατάθεσής του ο Δημήτριος Κουτσόπουλος.

«Στον δρόμο για τη Λάρισα η γυναίκα μου μου είπε ‘μην τρέχεις, ο Τάσος δεν υπάρχει’. Λες και είχε το προαίσθημα της μάνας», τόνισε εμφανώς συγκινημένος, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα και τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του γιου του.

«Μου έδωσαν σε μια σακούλα έναν μαυρισμένο σταυρό του Τάσου. Καθάρισα τον σταυρό. Τον δείχνω στη γυναίκα και τον γιο μου. Ο γιος μου τον φοράει και, δείχνοντας τον σταυρό, λέει – με δάκρυα στα μάτια – πως ‘αυτό είναι ο Τάσος’», τόνισε και πρόσθεσε ότι «θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου».

Τραγωδία στα Τέμπη: «Το κινητό του Τάσου ξεσήκωσε όλη την Ελλάδα»

Στη συνέχεια, μιλώντας για τα ηχητικά από το δυστύχημα, είπε πως «αυτό το κινητό ξεσήκωσε όλη την Ελλάδα. Ακούστηκε από το κινητό του Τάσου, γιατί ακούσαμε τα ηχητικά. Σε αυτό το ηχητικό ακούγεται η φωνή του Τάσου. Ο γιος μας ζούσε».

Πρόσθεσε ότι «έπαιρνα την ιατροδικαστική και ρωτούσα αν το παιδί μου ταλαιπωρήθηκε. Αλλά δεν είναι έτσι, ο Τάσος ζούσε. Δεν ακούγεται όπως με τη Φραντσέσκα, ‘δεν έχω οξυγόνο’, αλλά ακούγεται πολύ βαθιά ο Τάσος. Μαρτυρίες λένε ότι ήταν μια κοπέλα μαζί με τον Τάσο και της είπε ‘πάνε έξω και έρχομαι’. Από το κινητό του Τάσου και της Κλαούντιας ακούστηκαν τα ηχητικά», πρόσθεσε, λέγοντας πως ακούγεται ο Αναστάσιος Κουτσόπουλος να λέει «μην κουνιέσαι μην κουνιέσαι, σε παρακαλώ».

Ο κ. Κουτσόπουλος τόνισε ότι «φτάσαμε σε σημείο να λέγαμε να σκοτώθηκε να μην κατάλαβε τίποτα. Και τα ανέτρεψε όλα το ηχητικό. Ο Τάσος έφυγε από τη φωτιά. Εμείς θέλουμε να μάθουμε γιατί υπήρξε φωτιά. Δεν ξέρω αν είναι το ξυλόλιο, αν υπήρχε παράνομο φορτίο, εμείς θέλουμε την αλήθεια. Γιατί σκοτώθηκε το παιδί μου, αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ζούσε. Εγώ θέλω να ανοίξω το φέρετρο να δω το παιδί μου».

«Μαμά κοιμήσου, θα αργήσω να φτάσω»

Έπειτα κατέθεσε η Βασιλική Κούλπα, μητέρα του Αναστασίου Κουτσόπουλου, μιλώντας για τον χαρακτήρα του γιου της. «Η ζωή μας καταστράφηκε από εκείνο το βράδυ», υπογράμμισε.

«Έφυγε το παιδί και περίπου στις 23:05 ήταν ο Τάσος. Μου είπε ότι είχε καθυστέρηση. ‘Μαμά κοιμήσου, θα αργήσω να φτάσω’ μου είπε και μετά έκλεισε το τηλέφωνο. Ξαναπήρα αλλά ήταν κλειστό», τόνισε.

«Δεν το δέχομαι το ανθρώπινο λάθος, είναι το τελευταίο. Ο σταθμάρχης είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αν έκαναν όλοι όσα έπρεπε να κάνουν, ο Τάσος θα ήταν εδώ. Τον Τάσο ήθελα στο σπίτι. Το παιδί μου ήθελα και δεν ήθελα να παιδευτεί, και μου το παίδεψαν», τόνισε ακόμη.

Έπειτα από ερωτήσεις του Δημήτρη Σμυρνή, συνηγόρου της οικογένειας, η κ. Κούλπα τόνισε πως «πέταξαν κομμάτια των παιδιών μας» από τον χώρο του δυστυχήματος. «Σε ποιο έγκλημα έχει γίνει αυτό το πράγμα;», διερωτήθηκε.

Για το ηχητικό τόνισε πως «μακάρι να μην άκουγα τη φωνή του. Μακάρι να μην βίωνε και ο άλλος μου γιος αυτό, ότι παίδεψαν τον αδερφό του. Μακάρι να μην καιγόταν το παιδί μου».

Εκτίμησε ότι ο γιος της θα μπορούσε να ζήσει αν δεν υπήρχε η φωτιά στο τρένο. «Εγώ θέλω την αλήθεια, να μου πουν αποδεδειγμένα τι είναι, όποια και αν είναι», είπε.

Όσον αφορά το τι περιμένει από το δικαστήριο, υπογράμμισε ότι είναι η τελευταία ελπίδα τους.

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O Γιώργος Κουτσόπουλος, αδελφός του 21χρονου Αναστάσιου που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, έξω από την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη

«Κάθε μέρα που περνάει γίνεται και χειρότερα»

Τελευταίος κατέθεσε και ο Γιώργος Κουτσόπουλος, αδελφός του Αναστασίου Κουτσόπουλου. «Γεννηθήκαμε μαζί και είχαμε σκοπό να πεθάνουμε μαζί. Είχα πολλά όνειρα με αυτόν και μας το στέρησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Συνεχίζεται η ζωή με μια διαλυμένη οικογένεια», επισήμανε. «Έχω πάει βόλτες, ταξίδια έχω κάνει πράγματα, δεν αλλάζει τίποτα. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται και χειρότερα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο πώς βιώνει την απώλεια του αδελφού του.

Η πρόεδρος της έδρας αναφέρθηκε στη συνεχή παρουσία στο δικαστήριο του Γιώργου Κουτσόπουλου, παππού του Αναστάσιου, σημειώνοντας πως «έρχεται στωικά σε κάθε δικάσιμο». Ο ίδιος προσήλθε σήμερα στο δικαστήριο κρατώντας στα χέρια του ένα πορτρέτο του εγγονού του.

Στη σημερινή δικάσιμο δίνει το «παρών» μόλις ένας από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας.

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