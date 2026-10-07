Ντέρτι: Ο Πασχάλης επιμένει στην έρευνα

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Ντέρτι;

Επεισόδιο 9: Οι εντάσεις κορυφώνονται καθώς οι υποψίες γύρω από τον Αλέκο ενισχύονται, μετά τις αποκαλύψεις για όπλο και κρυμμένα χρήματα. Ο Πασχάλης επιμένει στην έρευνα, όμως η στάση του τον φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Βούλα, αλλά και με τον Λαγό, οδηγώντας τον εκτός υπόθεσης. Την ίδια στιγμή, η Ξένια προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένειά της και να κρατήσει τις ισορροπίες, ερχόμενη σε σύγκρουση τόσο με τον Πασχάλη όσο και με τον ίδιο τον Αλέκο. Η πίεση φαίνεται να αρχίζει να διαλύει τις οικογενειακές σχέσεις. Παράλληλα, η Στέλλα βρίσκεται όλο και πιο βαθιά μέσα στο παιχνίδι, μεταφέροντας κρίσιμες πληροφορίες στον Άρη, ενώ ταυτόχρονα έρχεται όλο και πιο κοντά με τον αδερφό της, τον Λευτέρη. Αυτό δεν συμβαίνει και με τη μητέρα της, με την οποία φαίνεται ακόμη να τις χωρίζει ένας «τοίχος».

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