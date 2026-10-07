ΤΕΤ.07 Οκτ 2026 00:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ντέρτι: Ο Πασχάλης επιμένει στην έρευνα

Ντέρτι
clock 11:00 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Ντέρτι;

Επεισόδιο 9: Οι εντάσεις κορυφώνονται καθώς οι υποψίες γύρω από τον Αλέκο ενισχύονται, μετά τις αποκαλύψεις για όπλο και κρυμμένα χρήματα. Ο Πασχάλης επιμένει στην έρευνα, όμως η στάση του τον φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Βούλα, αλλά και με τον Λαγό, οδηγώντας τον εκτός υπόθεσης. Την ίδια στιγμή, η Ξένια προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένειά της και να κρατήσει τις ισορροπίες, ερχόμενη σε σύγκρουση τόσο με τον Πασχάλη όσο και με τον ίδιο τον Αλέκο. Η πίεση φαίνεται να αρχίζει να διαλύει τις οικογενειακές σχέσεις. Παράλληλα, η Στέλλα βρίσκεται όλο και πιο βαθιά μέσα στο παιχνίδι, μεταφέροντας κρίσιμες πληροφορίες στον Άρη, ενώ ταυτόχρονα έρχεται όλο και πιο κοντά με τον αδερφό της, τον Λευτέρη. Αυτό δεν συμβαίνει και με τη μητέρα της, με την οποία φαίνεται ακόμη να τις χωρίζει ένας «τοίχος».

Διαβάστε επίσης

Ο Μπράιαν Μέι ανακοίνωσε το οριστικό τέλος στις περιοδείες των Queen

Μουγκοπέτρος: «Πήρα πίσω τις μηνύσεις για τον ακρωτηριασμό μου»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis