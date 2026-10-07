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Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τη νέα Πρυτανική Αρχή του ΕΛΜΕΠΑ

περιφερειαρχης - ελμεπα
clock 17:30 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη νέα Πρυτανική Αρχή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) υποδέ-χθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ο Α-ντιπρύτανης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης Παναγιώτης Νεκτάριος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας Μιχάλης Ταταράκης και ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Υποδομών και Ανάπτυξης Στυλιανός Παπαδάκης. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στενή και διαρκή συνεργασία της Περιφέρειας με το ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στη νέα διοίκηση, τονίζοντας τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να στηρίζει έμπρακτα την τριτο-βάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στο νησί.

Από την πλευρά της, η νέα Πρυτανική Αρχή παρουσίασε τον σχεδιασμό και τις προτεραιό-τητες του ΕΛΜΕΠΑ για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση της παραγόμενης έρευνας με την τοπική οικονομία και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την άριστη συνεργασία των δύο φορέων, με κοινό στόχο την α-ναπτυξιακή πορεία και την περαιτέρω ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού της Κρήτης και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

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