Συγκέντρωση αδιόριστων θεολόγων την Παρασκευή έξω από το Υπουργείο Παιδείας

Με βασικό αίτημα τους διορισμούς σε καταγεγραμμένες κενές θέσεις και ισότιμη αντιμετώπιση στις προσλήψεις, η Ομάδα Αδιόριστων Θεολόγων ΠΕ01 καλεί σε κινητοποίηση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 11πμ έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Ανακοίνωση συμπαράστασης δημοσιοποίησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), που αναφέρει ότι: «εκφράζει τη συμπαράσταση της στους αδιόριστους Θεολόγους στο Υπουργείο Παιδείας που διεκδικούν τον διορισμό τους, καθώς επίσης και προσλήψεις αναπληρωτών Θεολόγων.

Το αίτημα των αδιόριστων Θεολόγων, σε μία περίοδο που η εργασιακή ανασφάλεια είναι τεράστια και η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια καλπάζουν, με τα νοικοκυριά να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές τους ανάγκες, είναι κάτι περισσότερο από αυτονόητο.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τους αδιόριστους Θεολόγους και την κινητοποίηση που αποφάσισαν με Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Παιδείας.



Συγκεκριμένα, οι αδιόριστοι Θεολόγοι διεκδικούν:



• Αύξηση των πιστώσεων για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.



• Πραγματική κάλυψη των κενών του κλάδου.



• Προσλήψεις Θεολόγων στην Ειδική Αγωγή.



• Εξάλειψη του φαινομένου κάλυψης ωρών του μαθήματος των Θεολόγων από άλλες ειδικότητες».

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