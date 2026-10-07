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ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση αδιόριστων θεολόγων την Παρασκευή έξω από το Υπουργείο Παιδείας

υπουργειο παιδειας
clock 16:23 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με βασικό αίτημα τους διορισμούς σε καταγεγραμμένες κενές θέσεις και ισότιμη αντιμετώπιση στις προσλήψεις, η Ομάδα Αδιόριστων Θεολόγων ΠΕ01 καλεί σε κινητοποίηση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 11πμ έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Ανακοίνωση συμπαράστασης δημοσιοποίησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), που αναφέρει ότι: «εκφράζει τη συμπαράσταση της στους αδιόριστους Θεολόγους στο Υπουργείο Παιδείας που διεκδικούν τον διορισμό τους, καθώς επίσης και προσλήψεις αναπληρωτών Θεολόγων.

Το αίτημα των αδιόριστων Θεολόγων, σε μία περίοδο που η εργασιακή ανασφάλεια είναι τεράστια και η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια καλπάζουν, με τα νοικοκυριά να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές τους ανάγκες, είναι κάτι περισσότερο από αυτονόητο.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τους αδιόριστους Θεολόγους και την κινητοποίηση που αποφάσισαν με Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, οι αδιόριστοι Θεολόγοι διεκδικούν:

• Αύξηση των πιστώσεων για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.

• Πραγματική κάλυψη των κενών του κλάδου.

• Προσλήψεις Θεολόγων στην Ειδική Αγωγή.

• Εξάλειψη του φαινομένου κάλυψης ωρών του μαθήματος των Θεολόγων από άλλες ειδικότητες».

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