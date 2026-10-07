Υπόθεση Μαζωνάκη: Η 56χρονη γιατρός νάρκωσε την ίδια της την κόρη για να της κάνει πλασμαφαίρεση!

Άκρως αποκαλυπτικά και ανατριχιαστικά αναμένεται να είναι όλα όσα θα περιγράψει η κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 19χρονη, αναμένεται να περάσει το πρωί της Παρασκευής (9.10.26) το κατώφλι του 33ου ανακριτή, προκειμένου να καταθέσει για τα δραματικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στην παραϊατρική γιάφκα της οδού Καρνεάδου, καθώς ήταν παρούσα στο σκηνικό, ενώ ήταν και εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Η κόρη, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του newsit.gr, αναμένεται να στραφεί εναντίον της μητέρας της, καθώς θα πει ότι η 56χρονη, δέκα ημέρες πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεψυχήσει στο «ηλεκτρικό κρεβάτι» του παράνομου εξεταστηρίου, με την πεταλούδα καρφωμένη στις φλέβες του, την ξάπλωσε στην ίδια ιατρική κλίνη και την υπέβαλε στην ίδια θεραπεία για να της καθαρίσει το αίμα.

Το συγκλονιστικό είναι πως η μικρή, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, θα αποκαλύψει μάλιστα πως η μητέρα της τη νάρκωσε, χρησιμοποιώντας, όπως της είπε, ηρεμιστικό που την έκανε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της παράνομης ιατρικής πράξης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και σχετικό υλικό, το οποίο και θα προσκομίσει στις αρχές η 19χρονη κόρη, που αποτυπώνει την ιατρική πράξη, ενώ το παιδί είναι αναίσθητο, ενώ διακρίνεται και το μόνιτορ.

Της έκανε καθαρισμό αίματος και την τραβούσε βίντεο



Το σκηνικό του τρόμου που έστησε η 56χρονη γιατρός, με πειραματόζωο την ίδια της την κόρη, σημειώθηκε, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του newsit.gr, περίπου δέκα ημέρες πριν τη μοιραία πράξη που έστειλε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ήταν 26 Αυγούστου, όταν η 19χρονη πείθεται από τη μητέρα της, την ανειδίκευτη γιατρό, να υποβληθεί σε διαδικασία καθαρισμού του αίματος.

Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ένα ιατρικό ζήτημα που έχει να κάνει με την ινσουλίνη και η 56χρονη επέμενε πως θα έπρεπε να υποβληθεί στην παράνομη αυτή πράξη για να βελτιώσει την κατάσταση.

Μάλιστα, όπως θα πει η 19χρονη, οι «θεραπείες» έγιναν με διαφορά τεσσάρων ημερών, με τη δεύτερη να λαμβάνει χώρα την Κυριακή στις 30 Αυγούστου, ενώ το ιατρείο της Καρνεάδου ήταν κλειστό και χωρίς την παρουσία του πατέρα της! Το συγκλονιστικό είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πως το κορίτσι όχι μόνο το νάρκωσε, καθώς κοιμόταν κατά τη διάρκεια της παράνομης και επικίνδυνης αυτής πράξης, αλλά τραβούσε και βίντεο που δείχνουν τόσο τη διαδικασία με το παιδί αναίσθητο και καλωδιωμένο, όσο και το μόνιτορ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κακοκαιρία: Ακριβότερη η πατάτα και ελλείψεις σε κηπευτικά μετά την καταστροφή

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο μηχάνημα βιοσυντονισμού που του «διάβασε» το σώμα