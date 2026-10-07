Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο μηχάνημα βιοσυντονισμού που του «διάβασε» το σώμα

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση Μαζωνάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας, προσθέτοντας κομμάτια του παζλ για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ημέρα πριν από τη μοιραία πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου, ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε εξετάσεις που υποτίθεται ότι θα ανέλυαν το πρόβλημα που είχε οργανισμός του.

Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός χρησιμοποίησε μία συσκευή βιοσυντονισμού για να «ανιχνεύσει» παθολογικές συχνότητες και συναισθήματα, όπως θυμό, απληστία και απογοήτευση, μέσω ηλεκτροδίων στις παλάμες.

«Δεν μπορούμε μέσω των γαλβανικών ηλεκτρικών ρευμάτων του δέρματος να καταλήξουμε αν είμαστε αλαζόνες, εγωιστές, θυμωμένοι, ερωτευμένοι ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και του χαρακτήρα μας. Δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να μπορέσει να-να στηρίξει μια τέτοια μέθοδο», είπε στο Mega ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός χρησιμοποίησε τα αρνητικά αποτελέσματα της συσκευής για να κάμψει τους ενδοιασμούς του τραγουδιστή και να τον πείσει να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση την επόμενη ημέρα.

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