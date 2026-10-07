Μπλε Ώρες: Η Εύα θυσιάζεται για να επανέλθει η ηρεμία στο σπίτι του Άγγελου

Τι θα δούμε στη σειρά Μπλε Ώρες;

Επεισόδιο 24ο: Η Εύα θυσιάζεται για να επανέλθει η ηρεμία στο σπίτι του Άγγελου, αλλά σε εκείνον το παρουσιάζει ως ενθουσιασμό που απλά έλαβε τέλος κι έτσι χωρίζουν. Ο Άγγελος θυμώνει πολύ με τη στάση της κι αποφασίζει να ταξιδέψει με τον Φίλιππο για Σκιάθο, προκειμένου να διαπραγματευτούν την αγορά του διπλανού οικοπέδου και να βγάλουν την Έρικα από το παιχνίδι. Η Κορίνα προσπαθεί να ισχυροποιήσει τη θέση της Ολυμπίας στην επιχείρηση και της δίνει επαγγελματικές ιδέες που θα την βοηθήσουν να ξεχωρίσει. Η Βάσια καλεί τον Διονύση σε τραπέζι, προκειμένου να τον ευχαριστήσει για την εξυπηρέτηση που της έκανε με την τράπεζα, αλλά τελικά κερνάει αυτός, δείχνοντάς της το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του. Ο ιδιωτικός ερευνητής ενημερώνει τη Στέλλα ότι μάλλον εντόπισε τον χαμένο γιο της στη Λάρισα κι αμέσως προχωράνε σε μυστική εξέταση dna. Ο Φίλιππος προτείνει συνεταιρισμό στην Έρικα, αλλά εκείνη αρνείται. Ο Πέτρος, τυφλωμένος από ζήλια, κάνει άλλη μια απόπειρα κατά του Δημήτρη. Η Όλγα επισκέπτεται τον Σταύρο και του ζητάει να βάλει στο κάδρο των υπόπτων την Ολυμπία…

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