FT: 100.000 δολάρια τον μήνα και μπόνους 50.000 για τους καπετάνιους που περνούν το Ορμούζ

Αμοιβές που αντιστοιχούν σε 100.000 δολάρια τον μήνα, μαζί με μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε ταξίδι, προσφέρονται σε καπετάνιους δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία μετατρέπουν τη διέλευση σε αποστολή υψηλού κινδύνου, με τους πλοιοκτήτες να αυξάνουν κατακόρυφα τις αποδοχές προκειμένου να εξασφαλίσουν πληρώματα.

Πίσω από την προσπάθεια των χωρών του Κόλπου να κρατήσουν το πετρέλαιο σε κίνηση βρίσκεται μια ολοένα ακριβότερη και πιο επικίνδυνη αλυσίδα μεταφοράς: λίγα δεξαμενόπλοια κάνουν επαναλαμβανόμενα δρομολόγια, οι ναύλοι έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και η πολεμική ασφάλιση μπορεί να κοστίσει έως 20 εκατ. δολάρια για ένα ταξίδι.

Για τους ναυτικούς, όμως, το διακύβευμα υπερβαίνει τα χρήματα. Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 93 πλοία έχουν πληγεί και 24 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Πολλαπλάσιες αποδοχές για τη ζώνη κινδύνου

Οι FT, επικαλούμενοι τρεις πηγές κοντά σε πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων και πληρώματα, αναφέρουν ότι οι αυξημένες αμοιβές αποτελούν κίνητρο παραμονής στα πλοία, καθώς οι επιθέσεις εντείνονται.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι μηνιαίες αποδοχές ενός καπετάνιου διαμορφώνονται περίπου στα 15.000 δολάρια, ενώ για ναυτικούς άλλων βαθμίδων μπορεί να ξεκινούν από μόλις 1.500 δολάρια. Οι αμοιβές διπλασιάζονται όσο τα πλοία βρίσκονται στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Ομάν.

Κατά τη διέλευση από το Ορμούζ αυξάνονται περαιτέρω, με τους ναυτικούς να λαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερις έως έξι φορές τις συνήθεις αποδοχές τους. Επειδή πολλά από τα δεξαμενόπλοια εκτελούν επαναλαμβανόμενα δρομολόγια, τα πληρώματα μπορούν να διατηρούν τις υψηλές αμοιβές επί μήνες.

Παραμένουν, όμως, διαρκώς εκτεθειμένα στον κίνδυνο επιθέσεων με πυραύλους και drones. Ναύλοι 1,3 εκατ. δολαρίων την ημέρα Η κλιμάκωση των επιθέσεων περιορίζει τον αριθμό των πλοίων που είναι διατεθειμένα να εισέλθουν στον Κόλπο.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard, από τις 20 Σεπτεμβρίου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 14 επιθέσεις, με τέσσερα πλοία να πλήττονται από το περασμένο Σάββατο.

Οι ναύλοι για φορτία που διέρχονται από το Ορμούζ έφτασαν αυτή την εβδομάδα στο ιστορικό υψηλό των 1,3 εκατ. δολαρίων ημερησίως, έναντι περίπου 20.000 έως 50.000 δολαρίων την ημέρα πέρυσι. Η είσοδος στον Κόλπο, η φόρτωση και η έξοδος διαρκούν συνήθως περίπου τέσσερις ημέρες. Τα λίγα πλοία που αναλαμβάνουν τη διαδρομή μεταφέρουν πετρέλαιο σε άλλα δεξαμενόπλοια, τα οποία περιμένουν ανοιχτά της Φουτζέιρα, στον Κόλπο του Ομάν, και συνεχίζουν προς τον τελικό προορισμό.

Ένα τυπικό υπερδεξαμενόπλοιο μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και διαθέτει πλήρωμα έως 35 ναυτικών. Οι παραγωγοί αποδέχονται το αυξημένο κόστος, καθώς το πετρέλαιο που καταφέρνει να βγει από τα Στενά πωλείται σε υψηλές τιμές. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μην μπορούν να εξαγάγουν την παραγωγή τους.

Νυχτερινές διελεύσεις και λιγότερα πλοία

Τα περισσότερα πλοία διασχίζουν πλέον το Ορμούζ τη νύχτα, με απενεργοποιημένο τον εξοπλισμό σήματος GPS, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει αναπτύξει αεροπορικά μέσα αμυντικής κάλυψης για τις διελεύσεις μέσω διαδρομής κοντά στις ακτές του Ομάν.

Η εταιρεία ναυτιλιακής ανάλυσης Windward εκτιμά ότι στις 4 Οκτωβρίου πέρασαν από τα Στενά 13 πλοία, έναντι 24 μία εβδομάδα νωρίτερα. Κατά το τρίτο τρίμηνο, περίπου το 2% των πλοίων που διήλθαν από το Ορμούζ επλήγησαν.

Πριν από τον πόλεμο, οι ημερήσιες διελεύσεις ανέρχονταν περίπου σε 135 πλοία, τα οποία μετέφεραν γύρω στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παρότι οι συνολικές πετρελαϊκές ροές από τον Κόλπο έχουν ανακάμψει κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, η εικόνα στα ίδια τα Στενά παραμένει διαφορετική.

Σύμφωνα με την Kpler, οι ροές πετρελαίου μέσω Ορμούζ εξακολουθούν να υπολείπονται περίπου κατά ένα τρίτο, καθώς μέρος των εξαγωγών έχει μεταφερθεί σε εναλλακτικές διαδρομές, όπως οι αγωγοί.

Έως 20 εκατ. δολάρια μόνο για πολεμική ασφάλιση

Πέρα από τους μισθούς και τους ναύλους, οι πλοιοκτήτες αντιμετωπίζουν ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου που κυμαίνονται μεταξύ 6% και 10% της αξίας του πλοίου, σύμφωνα με ασφαλιστικούς μεσίτες που επικαλούνται οι FT. Για ένα υπερδεξαμενόπλοιο, αυτό μπορεί να σημαίνει κόστος έως 20 εκατ. δολαρίων για το ταξίδι στον Κόλπο.

Ακριβότερα είναι και τα ναυτιλιακά καύσιμα.

Σύμφωνα με την Argus, η τιμή του μαζούτ που χρησιμοποιούν συνήθως τα υπερδεξαμενόπλοια στη Φουτζέιρα έφτασε τη Δευτέρα στα 686 δολάρια ανά τόνο, αυξημένη κατά 67% σε ετήσια βάση