Τι εξετάσεις περιλαμβάνει ο ετήσιος ιατρικός έλεγχος και ποια εμβόλια δεν πρέπει να αμελούμε

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Η πρόληψη αποτελεί τη σημαντικότερη ασπίδα της σύγχρονης ιατρικής, με τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο να θεωρείται καθοριστικός για τη διατήρηση της υγείας.

Πολλοί άνθρωποι επιβαρύνονται από παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα —όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία, τα υψηλά λιπίδια, το κάπνισμα, η καθιστική ζωή και το άγχος— γεγονός που καθιστά απαραίτητη την καθοδήγηση από έναν οικογενειακό ιατρό.

Ανεξαρτήτως φύλου, ο βασικός ετήσιος έλεγχος ξεκινά με την επίσκεψη στον οικογενειακό γιατρό ή παθολόγο και περιλαμβάνει:

Γενική αίματος και ούρων: Για τον εντοπισμό αναιμιών ή λοιμώξεων.

Πλήρη βιοχημικό έλεγχο: Με εστίαση στα επίπεδα σακχάρου (πρόληψη διαβήτη), το λιπιδαιμικό προφίλ (εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου), καθώς και τη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών.

Έλεγχο της ορμόνης για τον θυρεοειδή, του σιδήρου, καθώς και των βιταμινών D και B12.

Ειδικός έλεγχος για τις γυναίκες:

Ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος και Τεστ Παπανικολάου για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Μαστογραφία και υπέρηχος μαστού.

Μέτρηση οστικής πυκνότητας μετά την εμμηνόπαυση για την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης.

Με τη συμπλήρωση των 45-50 ετών, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες κρίνεται απαραίτητο να προγραμματίζουν κολονοσκόπηση για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Όσον αφορά στα εμβόλια, τα εποχιακά είναι το αντιγριπικό και του covid -19 και ακόμη τα εμβόλια για τον έρπητα ζωστήρα,τον RSV, τον κοκκύτη και τον πνευμονιόκοκκο, τα οποία δεν γίνονται σε ετήσια βάση.

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