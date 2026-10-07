Κώστας Τσουκαλάς: Δεν έχουμε μέτωπο με την ΕΛΑΣ - Μοναδικός αντίπαλός μας η ΝΔ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, παραχώρησε συνέντευξη στον RealFm 97,8, όπου αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Επίσης, παρουσίασε τις βασικές διαφορές του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ σε θέματα οικονομίας, ιδιωτικού χρέους και κοινωνικού κράτους έναντι της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων, ενώ επανέλαβε τη θέση του κόμματος για κυβερνητική συνεργασία μόνο ως πρώτο κόμμα.

Για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, το ιδιωτικό χρέος, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, μίλησε, μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής,στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Αθήνα, ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη, θέτοντας στο επίκεντρο της τοποθέτησής του τις εγγυήσεις ασφαλείας για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. «Με τις ΗΠΑ μας συνδέει άλλωστε μία μακροχρόνια φιλία και μία στρατηγική συνεργασία, είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Βέβαια, η συνεργασία μας δεν πρέπει να περιορίζεται στο πεδίο των εξοπλισμών αλλά να υπάρχουν και στρατηγικές εγγυήσεις για την ασφάλεια αμφότερων» τόνισε.

«Είμαστε υπέρ του κάθετου διαδρόμου»



«Η χώρα μας, από πλευράς της, έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη βάση της Σούδας και άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγυήσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί, κατά τη γνώμη μας, το θέμα τουρκικής προκλητικότητας, η στήριξη στην διασύνδεση των GSI από Ηνωμένες Πολιτείες, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας και βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα το ενεργειακό. Εμείς είμαστε υπέρ του κάθετου διαδρόμου – είναι μια σημαντική εξέλιξη που έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.

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