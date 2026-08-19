Σκάνδαλο στο Χάρβαρντ: Αποζημίωση 53 εκατ. δολαρίων για την κλοπή και πώληση ανθρώπινων πτωμάτων

Νέες διαστάσεις παίρνει το σοκαριστικό σκάνδαλο που ξέσπασε στο Harvard Medical School, καθώς το Πανεπιστήμιο συμφώνησε να καταβάλει 53 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγές οικογενειών ανθρώπων που είχαν δωρίσει τις σορούς των συγγενών τους για ιατρική έρευνα και εκπαίδευση.

Η υπόθεση αφορά τον πρώην υπεύθυνο του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής, Cedric Lodge, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του και, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, έκλεβε τμήματα από σορούς που είχαν δωρηθεί στο Χάρβαρντ και τα διοχέτευε σε αγοραστές.

Το μακάβριο κύκλωμα

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Lodge αφαιρούσε από τις σορούς όργανα, εγκέφαλους, δέρμα, χέρια, πρόσωπα, κεφάλια και άλλα ανθρώπινα μέρη, πριν αυτά αποτεφρωθούν σύμφωνα με τους όρους της δωρεάς. Η παράνομη δραστηριότητα εκτείνεται τουλάχιστον από το 2018 έως το 2020.

Ορισμένα από τα λείψανα μεταφέρονταν από τη Βοστώνη στο σπίτι του Lodge στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου, μαζί με τη σύζυγό του, φέρεται να τα πουλούσε σε ανθρώπους που συμμετείχαν στο κύκλωμα. Άλλοι αγοραστές στη συνέχεια τα μεταπωλούσαν με σκοπό το κέρδος.

Ο Lodge καταδικάστηκε σε 8 χρόνια

Ο πρώην υπεύθυνος του νεκροτομείου παραδέχθηκε την ενοχή του για διακίνηση κλεμμένων ανθρώπινων λειψάνων και τον Δεκέμβριο του 2025 καταδικάστηκε σε 96 μήνες – δηλαδή οκτώ χρόνια – ομοσπονδιακής φυλακής.

Η σύζυγός του, Denise Lodge, καταδικάστηκε σε 12 μήνες και μία ημέρα.

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε όμως στους δύο. Αμερικανοί εισαγγελείς αποκάλυψαν ένα ευρύτερο δίκτυο αγοραστών και μεταπωλητών, ενώ ακόμη και τον Ιούλιο του 2026 καταδικάστηκε πρόσωπο που είχε αγοράσει ανθρώπινα λείψανα γνωρίζοντας ότι προέρχονταν από το παράνομο κύκλωμα.

Γιατί πληρώνει το Χάρβαρντ;

Οι οικογένειες υποστήριξαν ότι το Πανεπιστήμιο δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα εποπτείας και ασφάλειας για την προστασία των σορών που του είχαν εμπιστευθεί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης είχε κρίνει το 2025 ότι οι αγωγές εναντίον του Χάρβαρντ μπορούσαν να προχωρήσουν, καθώς οι καταγγελίες ήταν επαρκείς ώστε να δημιουργούν ζήτημα σχετικά με το εάν το Πανεπιστήμιο και υπεύθυνος του προγράμματος είχαν ενεργήσει καλόπιστα.

Με τη συμφωνία των 53 εκατ. δολαρίων, το Χάρβαρντ επιχειρεί πλέον να κλείσει τις αστικές υποθέσεις που συνδέονται με την υπόθεση. Η συμφωνία έχει λάβει προκαταρκτική δικαστική έγκριση.

Το Χάρβαρντ αναλαμβάνει και θεσμικές δεσμεύσεις

Πέρα από την οικονομική αποζημίωση, το Πανεπιστήμιο αναμένεται να προχωρήσει σε δημόσια αναγνώριση της σοβαρότητας της υπόθεσης και να εφαρμόσει αλλαγές στο πρόγραμμα δωρεάς σωμάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ετήσιας υποτροφίας προς τιμήν των δωρητών σωμάτων, με την έναρξη του προγράμματος να τοποθετείται στο ακαδημαϊκό έτος 2027-28.

Το μεγάλο ερώτημα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία όχι μόνο λόγω της εγκληματικής δράσης του πρώην υπευθύνου, αλλά κυρίως επειδή οι άνθρωποι που είχαν δωρίσει τις σορούς τους το είχαν κάνει με σκοπό να βοηθήσουν την ιατρική επιστήμη.

Το σκάνδαλο ανέδειξε έτσι ένα κρίσιμο ζήτημα για τα προγράμματα δωρεάς σώματος: πόσο αυστηροί είναι οι μηχανισμοί ελέγχου όταν μια σορός παραδίδεται σε ένα κορυφαίο ιατρικό ίδρυμα;

Το ίδιο το Χάρβαρντ έχει χαρακτηρίσει τις πράξεις του Lodge βαθιά ανήθικες και ως σοβαρή παραβίαση της εμπιστοσύνης των δωρητών και των οικογενειών τους.

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