Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για υποδομές στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Αγ. Βασιλείου

Στην αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και του οδικού δικτύου στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου, θα κατευθυνθεί χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού προορίζεται για δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και άρδευσης που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ομαλή υδροδότηση των πληγεισών περιοχών και στη στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, με έμφαση στην ασφαλή πρόσβαση και στην ενίσχυση της δυνατότητας επέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

«Το μεγαλύτερο μέρος των 1,5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης. Είναι υποδομές απολύτως αναγκαίες για την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και για να μπορέσουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αποκατάσταση και η βελτίωση των δρόμων έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια των οικισμών και την Πολιτική Προστασία.

Η χρηματοδότηση προστίθεται στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί μετά την πυρκαγιά. Όπως αναφέρει ο δήμος, αμέσως μετά την καταστροφή η αρμόδια επιτροπή κατέγραψε τις ζημιές στις δημοτικές υποδομές και προετοίμασε τους φακέλους για τη διεκδίκηση των αναγκαίων πόρων. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στη συμβολή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για την Κρατική Αρωγή, Κώστα Κατσαφάδου.

«Για εμάς η αποκατάσταση δεν ολοκληρώνεται με την έγκριση μιας χρηματοδότησης. Ολοκληρώνεται όταν τα έργα γίνουν πράξη, όταν οι υποδομές αποκατασταθούν και όταν οι άνθρωποι των πληγεισών περιοχών μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια και προοπτική στην καθημερινότητά τους», τονίζει ο κ. Ταταράκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαμία: Σοβάδες έπεσαν πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος -Tέσσερα παιδιά στο νοσοκομείο

ΕΦΚΑ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες