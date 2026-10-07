Θεσσαλονίκη: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο της 46χρονης αστυνομικού και του 33χρονου που παρασύρθηκαν από φορτηγάκι

Στις 29 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, η δίκη που διακόπηκε σήμερα για τον θάνατο της 46χρονης αστυνομικού και του 33χρονου, τον Απρίλιο του 2025, κοντά στον 'Αγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Η αστυνομικός είχε σπεύσει στο σημείο προκειμένου να επιληφθεί επεισοδίου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 33χρονος, όταν αμφότεροι παρασύρθηκαν από διερχόμενο φορτηγάκι.

Για την υπόθεση κατηγορούνται ένας 27χρονος κι ένας 63χρονος- ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο (κακούργημα) στην περίπτωση του 33χρονου και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία από αμέλεια ως οδηγός του μικρού φορτηγού που παρέσυρε τα δύο θύματα (πλημμέλημα). Η δίκη ξεκίνησε το μεσημέρι με τη συγκρότηση της έδρας του Δικαστηρίου (κλήρωση ενόρκων), την εκφώνηση των μαρτύρων και την υποβολή αιτημάτων από πλευράς παραγόντων της δίκης.

Κατόπιν προηγούμενης αναβολής της δίκης, ο 27χρονος βασικός κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με όρους (ηλεκτρονική επιτήρηση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ). Ο 63χρονος συγκατηγορούμενός του είναι από την πρώτη στιγμή ελεύθερος με περιοριστικό όρο.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου 2025 στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σάρτης, όπου, καταμεσής του δρόμου, ενεπλάκησαν σε επεισόδιο ο 27χρονος και ο 33χρονος, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει αναίσθητος στο οδόστρωμα, να παρασυρθεί από το διερχόμενο όχημα και να χάσει τη ζωή του. Κατά την ίδια παράσυρση τραυματίστηκε σοβαρά η 46χρονη αστυνομικός, η οποία ως μέλος πληρώματος βρέθηκε στο σημείο για να εκτονωθεί η κατάσταση. Η 46χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, υπέκυψε τελικά δύο μήνες αργότερα, ύστερα από νοσηλεία.

Η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε όσον αφορά το θάνατο του 33χρονου δημιούργησε νέα δεδομένα στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του 27χρονου, καθώς ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε ένα χτύπημα στο πρόσωπο που πιθανολογήθηκε πως προήλθε από ένα μεγάλο δαχτυλίδι που φορούσε ο 27χρονος και φαίνεται να λειτούργησε ως σιδερογροθιά. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα και αξιολογώντας τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, ο θάνατος του 33χρονου φαίνεται να προήλθε τόσο από το συγκεκριμένο χτύπημα όσο και από την παράσυρση.

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Πολυγύρου είχε αναβαθμίσει την κατηγορία για τον 27χρονο, από το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (που ήταν η αρχική δίωξη) σε ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ μετά την απολογία του οδηγήθηκε στη φυλακή όπου παρέμεινε 14 μήνες.

Στο μεταξύ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Ιούνιο, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τιμήθηκε η μνήμη της άτυχης αστυνομικού Μαρίας Ζαφείρη με την ανέγερση μνημείου, ενώ το όνομά της δόθηκε στον δρόμο μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

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