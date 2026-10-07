Αστερούσια και Σαμαριά στο επίκεντρο της συνάντησης Περιφέρειας Κρήτης – UNESCO

Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής του Προγράμματος MAB (Άνθρωπος και Βιόσφαιρα) της UNESCO, Μιχάλη Σκούλλο, υποδέχτηκε σήμερα, Τετάρτη, στην Περιφέρεια Κρήτης ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.



Στη συνάντηση συμμετείχαν η Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης του Αποθέματος Βιόσφαιρας UNESCO Αστερουσίων, Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, καθώς και το υψηλόβαθμο στέλεχος-ειδικός σύμβουλος της UNESCO για τα αποθέματα βιόσφαιρας, Philippe Pypaert, από το Βέλγιο.



Ο κ. Σκούλλος αναφέρθηκε στα δύο αποθέματα βιόσφαιρας της UNESCO στην Κρήτη, στα Αστερούσια και στο Φαράγγι της Σαμαριάς, ενώ ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για το Υβριδικό Πανεπιστήμιο των Αστερουσίων 2026, το οποίο υλοποιείται στα χωριά των Αστερουσίων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από δέκα χώρες της Μεσογείου μέσω επιτόπιων επισκέψεων.



Κύρια θεματική του φετινού Υβριδικού Πανεπιστημίου, όπως ανέφερε ο κ. Σκούλλος, είναι η κλιματική αλλαγή και η συμβολή των αποθεμάτων βιόσφαιρας της UNESCO στην αντιμετώπισή της.



Κατά Την διάρκεια των δράσεων του Πανεπιστήμιου δόθηκε, επίσης, έμφαση στον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, με ιδιαίτερη αναφορά στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική ήταν και η συμμετοχή σχολείων της περιοχής, τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στο εθνικό συνδεδεμένο δίκτυο σχολείων της UNESCO και ανέπτυξαν με επιτυχία σχετικές δράσεις.



Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ευχαριστώντας για την επίσκεψη και την ενημέρωση, επανέλαβε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στις δράσεις του Προγράμματος MAB, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη αξία των αποθεμάτων βιόσφαιρας της UNESCO για την Κρήτη και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού.



Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της ΟΥΝΕΣΚΟ απηύθυναν ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την διαχρονική και ουσιαστική στήριξη των αποθεμάτων βιόσφαιρας και του Υβριδικού Πανεπιστημίου.



Τέλος ο κ. Philippe Pypaert, δήλωσε ότι, το απόθεμα βιόσφαιρας Αστερουσίων αποτελεί υπόδειγμα και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες περιοχές στην Ελλάδα και στην Μεσόγειο.

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