Η απάντηση του Ο.Α.Κ. στον Δήμαρχο Χερσονήσου για τον Αποσελέμη και τη διοίκηση του Οργανισμού

Τέλος στη συζήτηση για τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διοίκησή του επιχειρεί να βάλει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), απαντώντας σε σχετικό αίτημα του Δημάρχου Χερσονήσου, Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Σε μια περίοδο όπου το Φράγμα Αποσελέμη δέχεται πρωτοφανείς πιέσεις μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Οροπέδιο Λασιθίου, ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι η εκπροσώπηση των Δήμων είναι ήδη θεσμικά κατοχυρωμένη. Παράλληλα, ο Ο.Α.Κ. περνά στην αντεπίθεση με κοινωνικό πρόσημο, ανακοινώνοντας την πλήρη απαλλαγή (100%) των πληγέντων παραγωγών από τα τέλη υδροδότησης για το 2026, την ώρα που τα αποθέματα νερού στο φράγμα αγγίζουν το ιστορικό υψηλό των 16,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Η απάντηση του ΟΑΚ

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,



Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), με αφορμή την επιστολή του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη σχετικά με τη θεσμική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διοίκηση του Οργανισμού και στα ζητήματα που αφορούν το Φράγμα Αποσελέμη, διευκρινίζει ότι η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στη διοίκησητου Ο.Α.Κ. προβλέπεται ρητά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νόμο 4138/2013, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ. Κρήτης), ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Η ίδια πρόβλεψη περιλαμβάνεται και στο ισχύον πλαίσιο διοίκησης του Οργανισμού.

Κατά συνέπεια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης έχει θεσμικά κατοχυρωμένη και ενεργή εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ., μέσω του συλλογικού της οργάνου, της Π.Ε.Δ. Κρήτης. Πρόκειται για θεσμική εκπροσώπηση που αφορά το σύνολο των Δήμων της Κρήτης και εντάσσεται στη δομή διοίκησης του Οργανισμού, όπως αυτή έχει οριστεί από τον νομοθέτη.



Ως εκ τούτου, το ζήτημα της συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διοίκηση του Ο.Α.Κ. είναι ήδη ρυθμισμένο με απολύτως ξεκάθαρο τρόπο.







Σε ό,τι αφορά το Φράγμα Αποσελέμη και τις συνέπειες των εξαιρετικά έντονων και πρωτόγνωρων πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα το Οροπέδιο Λασιθίου, ο Ο.Α.Κ. υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ακραίο φαινόμενο ασυνήθους έντασης, έκτασης και χρονικής διάρκειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το συγκεκριμένο φαινόμενο εισήλθαν - μέχρι στιγμής - συνολικά στο Φράγμα 7.027.782 κυβικά μέτρα νερού, ενώ οι εισροές συνεχίζονται ακόμη με έντονο ρυθμό και τα συνολικά αποθέματα φθάνουν πλέον τα 16.508.908 κυβικά μέτρα.

Το γεγονός αυτό ως εκ τούτου, επιβεβαιώνει ότι το Φράγμα Αποσελέμη διαδραματίζει σημαντικό αποστραγγιστικό και υδρολογικό ρόλο για την ευρύτερη περιοχή, διαχειριζόμενο σημαντικές ποσότητες νερού σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων.

Την ίδια ώρα καθίσταται σαφές, πως ο Ο.Α.Κ. είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί την εγκατάσταση με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων και κανόνων ασφαλείας και όχι με διαρκή εξάντληση των ορίωντης.



Η πρωτοφανής ένταση του φαινομένου επιβάλλει συνεχή παρακολούθηση, αυξημένη επαγρύπνηση, επιστημονική τεκμηρίωση και στενό συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων, με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών που ανέδειξε το ακραίο αυτό γεγονός, η ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και ετοιμότητας και η διασφάλιση της προστασίας των τοπικών κοινωνιών.

Η σοβαρότητα των συνθηκών απαιτεί θεσμική υπευθυνότητα, τεκμηριωμένες προτάσεις και συντονισμένη δράση, μακριά από αντιπαραθέσεις και προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να αποπροσανατολίσουν από την ουσία του προβλήματος.





Σας ενημερώνω τέλος ότι με άμεση και έμπρακτη πρωτοβουλία στήριξης των πληγέντων παραγωγών και με σαφή αναφορά στον κοινωνικό ρόλο του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. αποφάσισε ομόφωνα την πλήρη απαλλαγή (100%) από τα τέλη χρήσης νερού για το έτος 2026 για τον ΤΟΕΒ



Οροπεδίου Λασιθίου, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που έχουν



διαμορφωθεί για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

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