Η Φαιστός υποδέχεται διεθνείς καλλιτέχνες σε μια μοναδική πολιτιστική διαδρομή

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης και της Παράλληλης Δράσης «ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία», εντάσσει στο φετινό πρόγραμμά της τρεις ξεχωριστές δράσεις της διεθνούς διοργάνωσης σύγχρονης τέχνης «Παράδεισος, Μετατόπιση (Paradise Drift)», που πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου 2026 στον Αρχαιολογικό Χώρο Φαιστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και ιδιαίτερα τη συμμετοχή γυναικών δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα σε δύο εμβληματικούς χώρους της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.



Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.



Παράδεισος, Μετατόπιση



Πώς κατασκευάζεται η εικόνα του νησιού ως παραδείσου; Και με ποιους τρόπους η επιθυμία για έναν ιδανικό προορισμό αναδιαμορφώνει το τοπίο, τις κοινότητες και τις μορφές ζωής που το κατοικούν;



Με αφετηρία αυτά τα ερωτήματα, το Paradise Drift διερευνά την ιστορικά εδραιωμένη εικόνα του μεσογειακού νησιού ως τόπου φυσικής ομορφιάς, αφθονίας και αυθεντικότητας και στρέφει το ενδιαφέρον στις κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές μεταβολές που μπορεί να συνοδεύουν αυτή την εξιδανικευμένη αναπαράσταση.



Η τουριστική ανάπτυξη, η πίεση στους φυσικούς πόρους, οι αλλαγές στις χρήσεις του τοπίου, η εποχικότητα της εργασίας και οι μεταβολές στον κοινωνικό ιστό των τοπικών κοινοτήτων αποτελούν ορισμένες από τις όψεις αυτής της σύγχρονης πραγματικότητας που τίθενται στο επίκεντρο του καλλιτεχνικού προγράμματος.



Η διοργάνωση προσεγγίζει αυτές τις συνθήκες μέσα από την έννοια της στοχευμένης ολίσθησης ή παρέκκλισης, ως μιας συνειδητής ανακατεύθυνσης των δυνάμεων, των επιθυμιών και των νοημάτων που συσσωρεύονται γύρω από την έννοια του «παραδείσου». Παράλληλα, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι κοινότητες διατηρούν τη μνήμη, τη συνέχεια και την αυτονομία τους, μέσα από σχέσεις συγγένειας, φροντίδας, αμοιβαιότητας και αντίστασης.



Τα έργα αντλούν από την αρχαιολογία, τη μυθολογία, τις τουριστικές αναπαραστάσεις, την οικολογία, τη γεωλογία, τις πρακτικές φιλοξενίας και τη συλλογική μνήμη, μετατοπίζοντας το βλέμμα από την εξιδανικευμένη εικόνα του προορισμού προς τις σύνθετες ιστορικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διεργασίες που διαμορφώνουν το σύγχρονο νησιωτικό τοπίο.



Ο Αρχαιολογικός Χώρος της Φαιστού και το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιμελητικής πρότασης. Αρχαιολογικά τεκμήρια, σύγχρονα έργα τέχνης και το τοπίο της πεδιάδας της Μεσαράς συνδέονται σε μια ενιαία πολιτιστική διαδρομή, φέρνοντας την αρχαιολογία σε διάλογο με τα ερωτήματα του παρόντος.



Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης



21–29 Αυγούστου 2026



Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού & Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς



Η διεθνής έκθεση συγκεντρώνει έργα δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με νέες και υφιστάμενες καλλιτεχνικές παραγωγές που συνομιλούν με τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο και το φυσικό τοπίο της Μεσαράς.



Μέσα από διαφορετικά εικαστικά και επιτελεστικά μέσα, οι καλλιτέχνιδες και οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν ζητήματα μνήμης, οικολογίας, φιλοξενίας, ταυτότητας, τουριστικής ανάπτυξης και σχέσης του ανθρώπου με τον τόπο.



Εγκαίνια Έκθεσης: Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026



Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς: 19:00–21:00



Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού: 08:00–20:00



Καλλιτέχνιδες/ες: Nona Inescu, Χριστίνα Καραγιάννη, Karrabing Film Collective, Δήμητρα Κονδυλάτου, Ελένη Μπαγάκη, Raffaela Naldi Rossano, Nour Ouayda, Βασίλης Παπαγεωργίου, Νίκος Σακκαδάκης, Γιώργος Σαπουντζής, Βίκη Στείρη, Δέσποινα Χαριτωνίδη.



Επιμέλεια: Πάνος Γιαννικόπουλος, Κατερίνα Γναφάκη



Παραγωγή: WILD REEDS & Νικόλας Σφυράκης



Γραφιστικός σχεδιασμός: Bend.gr



Γλωσσική επιμέλεια: Κατερίνα Στάμου

Αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων



Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026



Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς



19:00–20:00 | Πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών



Raffaela Naldi Rossano – “WARP” (2022)



Διάρκεια: 30΄



Nour Ouayda – “The Secret Garden” (2023)



Διάρκεια: 27΄15΄΄



Μέσα από το πρόγραμμα προβολών, η κινηματογραφική εικόνα γίνεται ένα ακόμη μέσο διερεύνησης της σχέσης ανάμεσα στον άνθρωπο, τον τόπο, τη μνήμη και τις σύγχρονες μορφές κατοίκησης και πολιτιστικής ταυτότητας.



20:00–21:00 | Πρεμιέρα της περφόρμανς “Where you long to be”



Χριστίνα Καραγιάννη & Βίκη Στείρη



Διάρκεια παράστασης: 50΄



Η νέα χορογραφική δημιουργία της Χριστίνας Καραγιάννη, σε συνδημιουργία με τη Βίκη Στείρη, παρουσιάζεται στον ιδιαίτερο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς, δημιουργώντας έναν ποιητικό διάλογο ανάμεσα στο σώμα, τη μνήμη και τον τόπο.



Μέσα από τη γλώσσα του σύγχρονου χορού, η παράσταση διερευνά έννοιες όπως η μετακίνηση, η ταυτότητα, η επιθυμία και η ανθρώπινη σχέση με το πολιτιστικό τοπίο. Το σώμα μετατρέπεται σε φορέα προσωπικής και συλλογικής μνήμης και συνομιλεί με τα ίχνη του παρελθόντος που διατηρεί το μουσείο.



Σάββατο 22 Αυγούστου 2026



Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς



18:30–19:00 | Επιτελεστική διάλεξη



Νίκος Σακκαδάκης



“Reconstructing Eden: Modernity and Utopia in the Minoan Ruins” (2026)



Μια επιτελεστική διάλεξη που κινείται ανάμεσα στην εικαστική δημιουργία, την έρευνα και τις παραστατικές τέχνες. Η δράση εξετάζει τη σχέση της νεωτερικότητας και της ουτοπίας με τις αναπαραστάσεις του μινωικού παρελθόντος και προσκαλεί το κοινό σε μια διαφορετική προσέγγιση της αρχαιολογίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.



19:00–20:00 | Πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών



Δήμητρα Κονδυλάτου – “LUXENIA” (2021)



Διάρκεια: 10΄04΄΄



Karrabing Film Collective – “The Mermaids, or Aiden in Wonderland” (2018)



Διάρκεια: 26΄29΄΄



20:00–21:00 | Περφόρμανς “Where you long to be”



Χριστίνα Καραγιάννη & Βίκη Στείρη



Διάρκεια παράστασης: 50΄



Η χορογραφική δημιουργία παρουσιάζεται για δεύτερη βραδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, ολοκληρώνοντας το διήμερο πρόγραμμα επιτελεστικών, κινηματογραφικών και χορογραφικών δράσεων.



Χρήσιμες πληροφορίες



Διάρκεια έκθεσης: 21–29 Αυγούστου 2026



Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς



Ώρες λειτουργίας: 08:00–20:00



Κάθε Τρίτη κλειστά



Αμπελούζος, Τ.Κ. 700 12, Άγιοι Δέκα, Ηράκλειο, Κρήτη



Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού



Ώρες λειτουργίας: 08:00–20:00



Τελευταία είσοδος: 19:45



Φαιστός, Ηράκλειο, Κρήτη



Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.



Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική. Πληροφορίες και προκρατήσεις μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

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