Άδειασαν οι παραλίες, «αδειάζουν» και οι τσέπες: Το σοκ της πρώτης αγοράς μετά τις διακοπές

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Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές άδειες συνοδεύτηκε από μια δυσάρεστη έκπληξη για τους περισσότερους πολίτες. Η πρώτη επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ για τον εφοδιασμό του σπιτιού με τα απολύτως απαραίτητα αποδεικνύεται πραγματικός «Γολγοθάς», επιβεβαιώνοντας πως η ακρίβεια παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το καλάθι των αγορών είναι αισθητά πιο ακριβό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στα νοικοκυριά.

Το ράλι των ανατιμήσεων σε βάθος πενταετίας (2021-2026)

Τα είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα και τα προϊόντα οικιακής χρήσης, συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Αν ρίξουμε μια ματιά στη συνολική εικόνα της τελευταίας πενταετίας, τα νούμερα ζαλίζουν. Συγκεκριμένα, από το 2021 έως το 2026:

Η τιμή στο φρέσκο γάλα έχει αυξηθεί κατά 23,1%.

Στα τυριά η αύξηση αγγίζει το 35,2%.

Στα αυγά η άνοδος φτάνει το 36,4%.

Ο καφές καταγράφει την υψηλότερη αύξηση της περιόδου, σκαρφαλώνοντας κατά 43,8%.

Απλησίαστα ράφια: Οι συγκρίσεις του τελευταίου έτους

Ακόμη και σε πιο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η εικόνα στα ταμεία παραμένει απογοητευτική. Συγκρίνοντας τον Ιούνιο του 2025 με τον Ιούνιο του 2026, παρατηρείται περαιτέρω αύξηση κατά 2,4% στα γαλακτοκομικά και τα αυγά, ενώ ο καφές ανέβηκε επιπλέον κατά 4,3%.

Τα παραδείγματα από συγκεκριμένα προϊόντα είναι αποκαλυπτικά:

Ο αλεσμένος espresso (συσκευασία 250 γραμμαρίων), που τον Σεπτέμβριο του 2025 κόστιζε 5,50 ευρώ, τον φετινό Αύγουστο κοστίζει 6,07 ευρώ.

Η φέτα σε άλμη εκτοξεύτηκε από τα 16,88 ευρώ το κιλό, στα 17,65 ευρώ.

Την πιο εντυπωσιακή αύξηση, που φτάνει σχεδόν το 44%, σημείωσαν τα μακαρόνια (συσκευασία 500 γραμμαρίων), με την τιμή τους να εκτινάσσεται από τα 0,82 ευρώ στο 1,18 ευρώ.

Η απόγνωση των καταναλωτών και οι ισχνές μειώσεις

Το συνεχιζόμενο κύμα ανατιμήσεων έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια των καταναλωτών, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους να εξαντλείται ταχύτατα.

Την ίδια στιγμή, οι όποιες μειώσεις τιμών καταγράφονται φαντάζουν με «σταγόνα στον ωκεανό». Ενδεικτικά, τον φετινό Ιούλιο, στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σημειώθηκε μια οριακή αποκλιμάκωση της τάξης του 0,47% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ειδικότερα, όμως, στην κατηγορία των τροφίμων η μείωση περιορίστηκε στο ισχνό 0,25%, ποσοστό που δεν προσφέρει καμία ουσιαστική ανακούφιση στο ήδη επιβαρυμένο πορτοφόλι των πολιτών.

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