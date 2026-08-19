Καύσωνας στην Ευρώπη: 313 θάνατοι σε μία ημέρα σε περιοχή του Βελγίου -Γιατί δεν βάζουν κλιματιστικά;

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι πέθαναν μέσα σε μόλις μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου, ενώ σε μία περιοχή της η ημερήσια θνησιμότητα ξεπέρασε ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στην κορύφωση της πανδημίας του COVID-19.

Στη Βαλλονία, στη νότια Βέλγιο, καταγράφηκαν 313 θάνατοι μόνο στις 28 Ιουνίου, όταν κατά την κορύφωση της πανδημίας, τον Νοέμβριο του 2020, ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός είχε φτάσει τους 245 θανάτους.

Καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 37 βαθμούς Κελσίου, η Βαλλονία κατέγραψε ποσοστό θνησιμότητας 77% υψηλότερο από το αναμενόμενο από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου. Η κατάσταση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο σύστημα υγείας, με ορισμένα νοσοκομεία να μην μπορούν να ανταποκριθούν στον αυξημένο αριθμό ασθενών.

Οι ηλικιωμένοι τα μεγαλύτερα θύματα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου το 85% των επιπλέον θανάτων στη Βαλλονία αφορούσε ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω. Ιδιαίτερα ευάλωτοι ήταν ηλικιωμένοι με χαμηλά εισοδήματα που ζούσαν μόνοι.

«Κάθε κρίση γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή. Αυτό είναι που αποτυγχάνουμε να προβλέψουμε», δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Βαλλονίας, Ιβ Κοπέρτιερς. Στα νοσοκομεία της περιοχής, η κατάσταση έγινε δυσκολότερη από την έλλειψη κλιματισμού. Οι μισές αίθουσες επειγόντων περιστατικών στη Βαλλονία δεν διαθέτουν κλιματισμό, σύμφωνα με τον δρα Φιλίπ Ντεβός, γενικό διευθυντή ομοσπονδίας παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

European heatwave killed more people in one region than height of COVID - and locals still refuse AC: 'They don't want to be Americans' https://t.co/a0MwNPF5Tw pic.twitter.com/ZUEIpORTmI — New York Post (@nypost) August 18, 2026

Σε ορισμένα υπερφορτωμένα κέντρα υγείας, οι πολίτες περίμεναν ακόμη και 10 λεπτά για να απαντήσει κάποιος στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ οι διάδρομοι των νοσοκομείων γέμιζαν με ασθενείς. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι χώροι έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα των νεκρών.

Γιατί δεν βάζουν κλιματιστικά;

Παρά τον βαρύ απολογισμό, οι βελγικές Αρχές εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στη μαζική εγκατάσταση κλιματιστικών.

Μόλις 20% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτει κλιματισμό, έναντι περίπου 90% στις ΗΠΑ. Στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία το ποσοστό είναι ακόμη χαμηλότερο, περίπου 4%-6%.

«Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει», δήλωσε ο Βέλγος γιατρός Τουν Κέισενς, ο οποίος υποστηρίζει ότι πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία απέναντι στον κλιματισμό.

Όπως εξήγησε, αρκετοί ηλικιωμένοι ασθενείς του αποφεύγουν να εγκαταστήσουν κλιματιστικά, επειδή φοβούνται ότι θα τους αρρωστήσουν, θα μεταδώσουν μικρόβια ή θα επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Οι Αρχές προειδοποιούν επίσης ότι η μαζική χρήση κλιματιστικών θα μπορούσε να επιβαρύνει το ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και να αυξήσει τη θερμοκρασία στις πόλεις, καθώς οι συσκευές αποβάλλουν θερμότητα στον εξωτερικό χώρο.

Αντί για τη γενικευμένη χρήση κλιματιστικών, εξετάζεται η δημιουργία περισσότερων χώρων δροσιάς, καθώς και πολιτικές που θα ενθαρρύνουν την ανακαίνιση και την καλύτερη θερμομόνωση των κατοικιών.

Συνολικά, περίπου 16.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στην Ευρώπη μέσα σε μία εβδομάδα στα τέλη Ιουνίου, με το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία να συγκαταλέγονται στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από το ακραίο κύμα ζέστης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

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